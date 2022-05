Byron Castillo rompió en llanto durante un partido: "Es víctima del poder mediático"

El entrenador del volante apuntó contra la prensa por la situación. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 23 de mayo 2022 · 09:49 hs

El jugador Byron Castillo, quien enfrenta una demanda de parte de Chile ante la FIFA por las dudas sobre su nacionalidad, rompió en llanto durante un encuentro por la liga ecuatoriana durante este fin de semana.

El lateral del Barcelona de Guayaquil no pudo con su frustración tras cometer un penal en la derrota de su equipo ante Aucas. En las imágenes de la transmisión oficial se pudo ver al deportista entre lágrimas pidiendo a su entrenador, el argentino Jorge Célico, que lo sacara de la cancha.

Tras el encuentro Célico -que finalmente sacó al jugador del encuentro- arremetió contra la prensa por el difícil momento que está viviendo el jugador, quien está siendo responsabilizado por la demanda que podría dejar a los ecuatorianos sin ir al Mundial de Qatar.

“Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos, no de ustedes los periodistas particularmente. Tiene una carga emocional muy difícil de llevar, es más para mí es admirable que se ponga a entrenar”, aseguró el entrenador.

El trasandino añadió que “desde el tema de la Federación y de los medios, de la lucha que hay, si es o no es, si hay juicio o no hay juicio, sumado a otro problemita que se sumó en los últimos días. Entonces seamos un poquito más dóciles, me da mucha pena, por eso no sale antes. No hice el cambio porque sabía que era un golpe mortal. Prefiero pensar en el ser humano y no sólo en el resultado”.

“Les pido, si alguien me escucha, que hagamos el tratamiento del tema con más cuidado, hay un ser humano detrás de cada uno de nosotros, no solo del futbolista, del señor que vende las entradas, de ustedes con su tarea, y hay cosas que duelen y hay que tratar de entender, Byron tiene una carga emotiva muy difícil de sobrellevar, que es hasta admirable cómo lo está haciendo”, cerró.

La demanda chilena contra Castillo y la Federación Ecuatoriana se encuentra en proceso ante la FIFA, en un juicio donde también intervendrá Perú.