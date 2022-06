Cagigao se cruza en radio ADN con un Guarello descontrolado

El español-inglés visitó el programa de Los Tenores. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 23 de junio 2022 · 16:02 hs

El director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, protagonizó un tenso cruce radial con el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien se descontroló en varias oportunidades en medio de un debate por los recientes fracasos de la Roja.

El español-inglés fue invitado al programa de Los Tenores de Radio ADN, señalando al inicio que se tomaría 15 minutos para responder “punto por punto” sobre las críticas del comunicador, las que también ha manifestado en sus columnas del diario La Tercera.

“No, esto a mí no me lo dijo nadie. Yo no voy a escuchar un discurso suyo de 12 minutos. Además, eso yo lo escribí en La Tercera”, señaló visiblemente molesto Guarello.

Cagigao salió al paso de esto y expresó que “llevas 15 meses de ataques personales en mi contra, y ahora estamos a cara a cara, para hablar de cosas que has dicho”.

Luego que el director deportivo enumerara algunos de los supuestos ataques, el periodista replicó y señaló: “¿Por qué no elige las cosas importantes y dejamos nimiedades?”.

La discusión fue subiendo de tono y el invitado al programa reprochó al panelista. “No grites, por favor, al borde la histeria, no”, manifestó.

El “diálogo” entre Guarello y Cagigao continuó con la eventual influencia de los representantes de jugadores en las nóminas del “Equipo de Todos”, que harían que deportistas que no están capacitados para la selección sean llamados a los partidos.

“Señor honesto, primera nómina del señor Lasarte, hubo jugadores de Magallanes. Acaba de decir que trabajó sólo con juveniles. Bryan Carrasco, Bryan Cortés, no son juveniles”, señaló el periodista con ironía.

El encargado de la selección nacional acusó a Guarello de estar “obsesionado” con el tema de Magallanes, a lo que el comentarista contestó que “usted es el que personalizó todo diciendo que es una persona honesta y te acabas de enterar del tema de los representantes de jugadores. Así funciona el fútbol en Chile. El que lo trajo a usted es un representante que es dueño de Magallanes. Están pudriendo el fútbol”.

“Tu no fuiste jugador ni técnico. Ni tampoco estás titulado”, señaló el funcionario de la Federación de Fútbol de Chile, a lo que el también rostro de Canal 13 replicó que “llevo 30 años trabajando en esto. Te la estás buscando Cagigao”.

La discusión se extendió por casi una hora y media, con una escasa intervención del resto de los panelistas de Radio ADN como Luka Tudor, quien incluso amenazó con dejar el estudio ante la imposibilidad de conversar con el invitado.