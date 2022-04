Ídolo despide a ídolo: Caszely llegó llorando a velorio de Leonel Sánchez

El ex delantero colocolino llegó al velorio en el Estadio de Recoleta. AGENCIA UNO

02 de Abril 2022

Un emocionado Carlos Caszely llegó durante este sábado al velorio del destacado ex jugador de la Universidad de Chile y de la selección chilena Leonel Sánchez, quien falleció a los 85 años tras varias semanas con complicaciones de salud y luego de haber sufrido una trombosis pulmonar.

El velorio del integrante del Ballet Azul se realiza durante esta jornada en el Estadio Popular de Recoleta, que lleva el nombre de Sánchez, hasta donde arribaron cientos de hinchas y figuras del deporte nacional.

Una de ellas fue el ex futbolista de Colo Colo y la Roja, quien asistió a la despedida de su ídolo futbolístico y de uno de sus grandes amigos en medio del dolor aún latente por la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, que falleció hace un poco más de un mes.

"Me dijeron que me estaban esperando, porque sabían que iba a venir. Siempre estuvimos en contacto, hasta las tres y media de la mañana, cuando me avisaron que el viejo (Leonel Sánchez) ya no estaba con nosotros. Sabían que iba a venir a dar solamente un abrazo apretado, porque no hay palabras para consolar algo tan grande, tan querido cuando se va del lado de uno", detalló.

Caszely se vio muy afectado ante las cámaras y explicó que “vine a saludar a la familia, a darles un abrazo apretado, porque el sentimiento de ellos, fue el sentimiento que yo tengo de hace un par de semanas”.

En conversación con Cooperativa, el ex goleador albo señaló que "seguí su carrera y tuve la suerte de compartir con él, con un Colo Colo campeón del año 70', y esa amistad no se rompió".

"El siempre dijo que su padrino futbolístico fue "Cua Cua" Hormazábal. El año 70' Cua Cua (entonces DT de Colo Colo) reúne al plantel y nos dice ‘echaron al viejo Leonel de la U y yo quiero traerlo para acá’. Y fue unánime: ‘que venga’. Llegó, aportó, fue campeón, gozó, sufrió y lloró con nosotros cuando salimos campeones", relató.