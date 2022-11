Casas de apuestas hacen lobby para evitar ley que prohíbe publicidad: "Nos hemos reunido con parlamentarios para explicar la industria"

El Campeonato Ascenso 2022, donde Magallanes fue campeón, lleva el nombre de Betsson, una de las casas de apuestas en línea que podría perder por ley su derecho a publicidad AGENCIA UNO

22 de noviembre 2022

Mientras dure la Copa Mundial de Qatar 2022, millones de personas se sentarán frente al televisor o sus dispositivos móviles para conocer todos los detalles del desarrollo del fútbol. Otros se conectarán con los diversos casinos en línea para apostar dinero de acuerdo a sus preferencias, convicciones o meras corazonadas.

Es un mercado millonario instalado en torno al deporte que cada cuatro años toma un enorme impulso por la cita planetaria. Y Chile no es la excepción. La cantidad de partidos transmitidos se hace más abundante durante el mes y los comerciales de las casas de apuestas están presente en todas sus categorías. Sin embargo, esta es una industria ilegal en el país a pesar de marcar unos 170 millones de dólares como utilidades al año.

Actualmente, dos proyectos de ley que involucran a estas empresas están estudiándose en el Congreso. Uno busca regularizar la actividad y la otra prohíbe la publicidad en eventos y clubes deportivos. De ser aprobada esta última moción, que es la más cercana a entrar en votación (se estima que en las próximas semanas), podría generar grandes problemas en el fútbol chileno.

De los 16 equipos de Primera División, por ejemplo, 11 tenían vínculos con estas empresas. Además, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) negocia los derechos del Campeonato Nacional 2023 y aún no ha podido cerrar las tratativas, pues una de las ofertas más suculentas es de la casa de apuestas Betsson (US$ 2,3 millones), que luce el naming right del Campeonato Ascenso 2022 que todavía no concluye.

“Por supuesto que los clubes están preocupados y hemos sostenido diversas reuniones con directivos, explicándoles que esta es una actividad legal y, de hecho, es una de las industrias más reguladas en el mundo. Hoy las plataformas de apuestas son las principales auspiciadoras de los equipos de fútbol profesional, replicando una tendencia mundial, pero estos recursos también benefician al fútbol formativo y femenino. Esto sucede en los países que han regulado, entre ellos más del 73% las naciones OCDE”, afirma Carlos Baeza, abogado representante de Betano, Betsson, Coolbet, Estelarbet y Latamwin a EL DÍNAMO.

Las casas de apuestas hacen lobby

Frente a este panorama legislativo e, incluso, judicial si se considera la querella que presentó la Fundación de Jugadores en Terapia por Ludopatía en contra de ocho casas de apuestas deportivas en línea, cinco de estas marcas se ha agrupado para enfrentar lo que asoma en la Cámara de Diputados y Diputadas.

“Somos optimistas del resultado. Nos hemos reunido con varios parlamentarios para explicarles el funcionamiento de esta industria, incluido aquellos que habían criticado fuertemente a las plataformas de apuestas con el argumento de la supuesta ilegalidad o el arreglo de partidos. Y constatamos que existe mucha desinformación. Los parlamentarios han entendido que esta es una de las industrias más reguladas del mundo, cumpliendo incluso con regulaciones que exceden las que se están proponiendo en Chile”, agrega Baeza respecto al proceso de lobby en el que se encuentran actualmente.

El diputado Marco Antonio Sulantay de la Unión Demócrata Independiente (UDI), promotor del proyecto para prohibir la publicidad de las casas de apuestas en línea en eventos y clubes deportivos, ha expresado su preocupación por el funcionamiento de estas compañías en Chile que no tributan al tener, la mayoría, un domicilio extranjero.

No piensan en dejar el mercado

“Para nosotros el mejor escenario es que se regule esta actividad y, en consecuencia, la publicidad, pero no que se prohíba. Una eventual prohibición de publicidad perjudicaría no solo a los clubes, sino también a los usuarios, ya que la publicidad permite saber cuáles plataformas son legales. La experiencia internacional muestra que la prohibición lo único que logra es aumentar el mercado negro, con riesgos para las personas”, asegura Baeza.

Este conjunto de marcas piensa que ambos proyectos deberían fusionarse, no obstante, esta dualidad en el Congreso los ha hecho trabajar de forma paralela. “Es lógico que el avance del segundo proyecto implicará, entre muchas aristas, revisar los formatos de publicidad. Es muy difícil regular un sólo aspecto de esta actividad sin tener en cuenta todos los elementos de la industria. La publicidad puede ser regulada, pero no prohibida", dice el representante legal.

Respecto a si, de ser aprobada esta ley, habría casas de apuestas que se retiren del mercado chileno, el abogado es enfático. “Las compañías que represento comparten el interés y la preocupación por el proceso de regulación que se desarrolla en el país, pero entre ellas siguen siendo competencia. Ese tipo de decisiones las maneja cada una en forma independiente. Nuestro objetivo hoy es apoyar el avance del proyecto de regulación del Ministerio de Hacienda. Consideramos que es un buen proyecto que busca avanzar hacia un marco regulatorio moderno, con reglas claras y transparentes que protejan a todos los involucrados y fomenten la inversión”, cierra Baeza.