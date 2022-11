Casas de apuestas se unen para frenar ley que les prohibiría auspiciar eventos y clubes deportivos

Deportes La Serena y Universidad de Chile, durante el Campeonato Nacional 2022, lucieron a la casa de apuestas Betano como principal sponsor en su camiseta AGENCIA UNO

Compartir











Por: Luis Rivera 18 de noviembre 2022 · 17:17 hs

Dos proyectos de ley que involucran a las casas de apuestas deportivas y casino en línea están actualmente tratándose en el Congreso. Uno de ellos busca regular el desarrollo de estas plataformas y se encuentra en la Comisión de Hacienda. El segundo, que ya fue analizado por la Comisión de Deportes y que podría ser votado la próxima semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, es el que prohíbe la publicidad de estas empresas en eventos y clubes deportivos, en especial del fútbol chileno.

Esta moción, promovida por el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), pretende eliminar la presencia de avisos al no estar regulado su funcionamiento. La idea es desvincular la relación de la actividad deportiva de estas casas en razón de su ilegalidad, pues, la mayoría, no tiene un domicilio chileno y no están bajo la supervisión de ningún estamento, como el Sernac, por ejemplo.

“Es fundamental sacar este proyecto. Si bien estas casas de apuestas están prohibidas de funcionar por ley en nuestro país, en la realidad operan en paraísos fiscales, con paradero desconocido, generando millones de dólares (US$ 170 anuales) en ganancias, pero sin pagar ningún tipo de impuesto”, es la opinión del parlamentario de la Región de Coquimbo.

Hasta el final de la temporada 2022, 11 de los 16 clubes de Primera División tenían algún vínculo comercial con estas marcas.

Incluso, el Campeonato Ascenso lleva el nombre de Betsson, compañía que está negociando con la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) los derechos del naming y que ha ofertado US$ 2,3 millones. En este escenario, la incertidumbre legislativa ha frenando la decisión en Quilín, pues el desarrollo de la votación en la Cámara Baja es clave para futuras firmas.

Las agrupación de algunas casas de apuestas

“En Chile los juegos de azar son una actividad económica ilícita, que sólo puede operar excepcionalmente y en virtud de una ley que así lo disponga. Las únicas que hoy se encuentran permitidas legalmente en nuestro país son las apuestas hípicas, la Lotería de Concepción, la Polla Chilena de Beneficencia, los casinos de juego y bingos, loterías y sorteos con fines solidarios”, explica Sulantay como informante del proyecto.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO, esta posibilidad de que pueda ser prohibido el auspicio de las casas deportivas online en el deporte nacional motivó la agrupación de tres compañías extranjeras y una chilena.

Betano, Coolbet, Betsson y LatamWin trabajan asociadas con abogados y comunicaciones para enfrentar lo que viene en cuanto a información y resoluciones de acuerdo a los resultados que obtenga la propuesta.

Esta agrupación no tiene un nombre específico y su principal interés, aseguran, es que se regule esta industria en el país. Carlos Baeza, director de LatamWin, representa a estas compañías durante el proceso y en una columna que compartió su firma asegura que “con el proyecto de ley (de regulación), los operadores con licencia disfrutarán de una ventaja competitiva frente a las plataformas no reguladas y una medida de protección frente a las actividades del mercado gris”.

Chile, por ahora, no cuenta con una regulación, pero podría tenerlo a fines de 2023. Por lo pronto, los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Deportes esperan dar un paso importante empezando por prohibir su auspicio en eventos y clubes deportivos.