Caso Byron Castillo: Carlezzo admite que si Chile hubiera denunciando antes tendría "sin dudas" una decisión favorable

El abogado afirmó que el certificado de nacimiento del jugador sería falso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de junio 2022 · 17:35 hs

El abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien representa a la ANFP ante la FIFA en la denuncia contra el seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, admitió este martes que si Chile hubiese iniciado el proceso antes del sorteo del Mundial de Qatar tendría “sin dudas” una decisión favorable.

El experto presentó nuevos antecedentes que sustentarían la teoría sobre el lateral de la selección del “Tri”, que realmente habría nacido en Colombia.

En ese sentido, Carlezzo apuntó a una eventual falsificación en el certificado de nacimiento del jugador.

“Ese certificado da cuenta de que habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998 y los padres y madres son colombianos. Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un interprete”, agregó.

El jurista añadió que “esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación ecuatoriana de fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor”.

Además, el brasileño precisó que “no sabemos de ningún familiar de Castillo en General Villamil Playas, pero sí en Tumaco (Colombia). Castillo aunque nació en 1998, en los registros informáticos de Guayas recién figura el 2012, se demoró casi 14 años. Poco después fue inscrito por el club Norteamérica”.

“En 2015 apareció la primera sospecha respecto a la documentación de Castillo, razón por la que Emelec resolvió cortar el vínculo con el jugador. La propia Federación reconoció en 2017 que existían problemas en la documentación de Castillo y lo desvinculó del Sudamericano sub 20 el 2017”, agregó.

La falta de tiempo

A pesar de los datos aportados, el abogado de la ANFP entregó una declaración clave, que sembró las dudas sobre la decisión que podría dar a conocer la FIFA durante esta semana.

Consultado directamente por los escenarios que se podrían establecer con la resolución, Carlezzo manifestó que “puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo hubiéramos empezado este caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificadas, no tengo ninguna duda, con base a la investigación que tenemos, que tendríamos una decisión favorable a Chile”.

“Sin embargo, cuando pensamos en la situación actual, cuando sabemos que están los grupos sorteados, organización del Mundial en curso, entradas vendidas, paquetes de viajes, todo preparado para un Mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está”, añadió.