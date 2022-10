Cecilia Pérez arremetió contra la ANFP y la acusó de beneficiar a la UC

La ex ministra del Deporte, Cecilia Pérez, es parte del directorio de Azul Azul, la administradora de Universidad de Chile. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Cecilia Pérez Jara, ex ministra del Deporte de Chile y actual vicepresidenta de Azul Azul, lanzó duras críticas hacia la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a la que acusó de favorecer a la Universidad Católica en la programación del campeonato del fútbol femenino.

La integrante del directorio que administra a Universidad de Chile ocupó su cuenta de Twitter para cuestionar al organismo de Quilín, en una jornada que también estuvo marcada por la polémica reprogramación del encuentro entre azules y cruzados por Copa Chile, el que había sido suspendido por una agresión hacia el arquero laico Martín Parra.

“Otra vez la ANFP beneficia a la UC”, escribió Pérez, quien alegó que el club recibió una negativa de las autoridades cuando solicitó adelantar el horario de su encuentro ante Fernández Vial.

De acuerdo a la ex secretaria de Estado, la concesionaria “elevó el martes una solicitud para adelantar la hora del partido de nuestro equipo ante Fernández Vial (17.00) y recibimos un rotundo NO como respuesta”.

“Nos hubiese gustado recibir el mismo trato con que la propia ANFP sí aceptó aplazar el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, a petición de los cruzados”, expresó.

Cabe señalar que la Universidad Católica solicitó la suspensión de su partido debido a la huelga iniciada por trabajadores de Cruzados, la que abarca a funcionarios del fútbol femenino.

Aun así, Pérez planteó que “mientras la UC no juega, nuestras Leonas deben regresar desde Concepción en bus y arribar a Santiago a las 3 AM, pese a que varias de nuestras jugadoras viajan el domingo con la Selección”.

“Además nuestro técnico Carlos Véliz debe viajar con la Sub 19 a Melipilla a las 7.30 del domingo. Como club intentamos que, tal como la ida del viernes, el regreso sea en avión, pero no encontramos vuelos disponibles. Al final del día, nuestras jugadoras y DT son desfavorecidas”, detalló.

La vicepresidenta de Azul Azul se preguntó: “¿Se define en igualdad en la ANFP? A la luz de lo que hemos visto hoy, tanto a nivel masculino como femenino, parece que no”.

La participación de Cecilia Pérez en la U

La ex ministra Cecilia Pérez se sumó a la concesionaria de la U en abril pasado, ocupando un asiento en el directorio en representación del Grupo Sartor, que posee en paquete accionario más grande del club.

La militante de Renovación Nacional (RN) había declarado en varias oportunidades su corazón azul, indicando que su ídolo es Sandrino Castec.

"Soy bien fanática. He estado dos veces y es una experiencia increíble. Me acuerdo que en una ocasión estuve cerca del bombo, pero no lo pude tocar. Mi sueño es que me presten el bombo y yo lo toque con Los de Abajo lleno de gente", manifestó en una entrevista en 2011.

El arribo de la colaboradora del ex presidente Sebastián Piñera fue resistido por algunos barristas, que reaccionaron con violencia. Días después que se confirmara su llegada al directorio se reportaron rayados amenazantes en su contra en las afueras del Centro Deportivo Azul (CDA.