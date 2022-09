Chino Ríos insulta al Gobierno y a Simón Boric por golpiza en la Alamedia

El Chino Ríos editó el mensaje inicial que había lanzado contra Simón Boric. AGENCIA UNO/ARCHIVO

02 de septiembre 2022

El ex tenista chileno Marcelo “Chino” Ríos lanzó un duro mensaje a través de redes sociales en contra del periodista Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, quien el jueves recibió una golpiza por parte de un grupo de personas en plena Alameda, en el centro de Santiago.

En su cuenta de Instagram, el ex número uno del mundo compartió la foto en la que el jefe de prensa de la Universidad de Chile es agredido, expresando una dura crítica -con insultos incluidos- en contra de él y del Gobierno.

“La foto como las hueas, pero más cómo las hueas esté merluzo HDP pegándole a un menor de edad. No podía ser menos que hermano del otro merluzo, y pelean a la no violencia los cara de raja, con esto ojalá nos demos cuenta que no hay otra opción que el RECHAZO, Gobierno de mierda (sic)”, expresó.

La primera publicación de Marcelo Ríos. INSTAGRAM

Momentos después, el “Chino” editó su texto y compartió otro mensaje, con un tono más moderado, en el que insistió en su crítica hacia el hermano del presidente.

"Más que claro lo que pasó, él fue agredido, pero la manera de defenderse a golpes es decir con violencia es inaceptable y menos del hermano del presidente y al que no lo acepte mala raja pero estamos cada día peor con este gobierno y ojalá este domingo lo demostremos y demos la cara por nuestro querido país", manifestó.

La agresión contra Simón Boric

El periodista fue agredido cerca de la casa central de la Universidad de Chile, lugar en donde trabaja desde 2014. De acuerdo a los antecedentes preliminares, el hermano del mandatario habría sufrido el robo de su celular.

Boric resultó con diversas lesiones, siendo trasladado hasta el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde estuvo internado por un día hasta ser dado de alta.

Carabineros logró detener a cuatro personas, todas mayores de edad, quienes pasarán a control de detención durante esta jornada. Una de ellas tiene antecedentes por la quema de un bus en Estación Central.