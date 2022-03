Chino Ríos vuelve al tenis y frente a un histórico rival

El nacional había cancelado un encuentro ante el australiano Nick Kyrgios por problemas físicos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 31 de Marzo 2022 · 14:49 hs

El ex tenista chileno Marcelo “Chino” Ríos confirmó este jueves que volverá a las canchas para disputar un encuentro con un histórico rival, el español Alex Corretja.

El partido de exhibición se disputará el próximo 2 de julio en el Gran Arena Monticello, centro de eventos ubicado en el sector de Angostura, en la zona sur de la Región Metropolitana.

En declaraciones a radio Cooperativa, el ex número 1 del mundo comentó que “tenía una lesión y eso me impidió jugar ante (Nick) Kyrgios, así es que me infiltré y me tengo que operar, así es que salió este partido con Corretja”.

“Será una exhibición pero la gente no es hueona. Me voy a preparar para que sea algo entretenido”, comentó Ríos, quien agregó que el duelo se disputará en una cancha de carpeta azul. “Es bonito jugar en el Monticello, se hace entretenido para la gente y para uno”, complementó.

El español fue uno de los rivales más parejos de Ríos a lo largo de su carrera, ya que entre 1995 y 2002 jugaron 10 partidos totales, con cinco victorias para cada uno. Esta exhibición será el desempate para ambos.

El retorno de Ríos había sido programado para septiembre del año pasado y tenía al australiano Nick Kyrgios como protagonista, pero terminó siendo cancelado por los problemas físicos sufridos por el zurdo de Vitacura.

"De mi parte está cancelado. Aparte se había corrido dos veces y cuando llegamos a un acuerdo yo justo me lesioné. Yo no sé si habrán encontrado otra persona porque la exhibición la organizaba la marca de raquetas que nos auspicias a ambos", comentó.

El ex tenista reconoció que "me hubiese encantado hacer la exhibición con Kyrgios, hubiese sido muy bonita, pero mi cuerpo no me da para llegar a mayo con los problemas que tengo en la cadera. Tengo que escuchar a mi cuerpo y tratar de estar lo mejor posible. Tuve que cancelarla porque no había otra fecha para jugar".