Christiane Endler cuestionó el proceso de José Letelier: "No podemos jugar así"

La escuadra nacional superó a Venezuela en un agónico encuentro marcado por las bajas por lesión y contagios por COVID-19. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 25 de julio 2022 · 10:34 hs

La arquera y capitana de la selección chilena femenina, Christiane Endler, cuestionó duramente el trabajo del cuerpo técnico liderado por José Letelier tras el opaco rendimiento mostrado por el equipo durante la Copa América que se desarrolla en Colombia.

La Roja Femenina logró un en el repechaje para el Mundial Australia/Nueva Zelanda tras vencer en los penales a Venezuela, en un agónico encuentro marcado por las bajas por lesión y contagios con COVID-19 en el plantel.

Tras el encuentro, la golera del Olympique de Lyon conversó con Canal 13, entregando una dura autocrítica y manifestando sus diferencias con la labor realizada por Letelier, quien lleva seis años al mando del seleccionado femenino.

“Tengo rabia, no debimos llegar a esta instancia, tenemos suerte de seguir adelante y debemos tomarnos esto con la seriedad que corresponde. Uno siempre quiere hacerlo mejor, no tuve mis mejores partidos, pero creo que los resultados no pasan por nosotras, tenemos que seguir creciendo como selección, como fútbol femenino, necesitamos que nos acompañen”, agregó.

Consultada por la continuidad del director técnico, la golera señaló que “eso lo tendrá que ver la ANFP. Ellos evaluarán los resultados y los procesos. Es decisión de ellos y nosotras tenemos que evaluarnos y ver si seguimos en esto o no. Ahora a celebrar el término de un proceso largo y más que nada que las compañeras dejamos todo y lucharon hasta el final por seguir vivas”.

“No podemos conformarnos con lo de ahora. Tenemos que seguir creciendo como equipo, como selección y como futbol femenino, y necesitamos que nos acompañen. Hay que mejorar y todos ser autocríticos todos, el equipo, el cuerpo técnico. Porque si queremos ir al Mundial, no podemos jugar así”, complementó.

José Letelier fue consultado por las palabras de Christiane Endler, evitando entrar en cualquier polémica y enfatizando que seguirá trabajando para cumplir con el objetivo de clasificar al Mundial.

“Lo dije antes de iniciar esta etapa de Copa América: el objetivo era clasificar de manera directa al Mundial, y eso no cambia. No se cumplió en esta etapa, pero en el repechaje se puede cumplir. Cuando los objetivos no se cumplen, en cualquier actividad, acá específicamente en el fútbol, hay que replantear ciertas conductas del fútbol y todo lo que implica una competición de este nivel”, expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro ante las venezolanas.