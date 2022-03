Claudio Bravo: "Hay que hacer el partido perfecto ante Brasil"

La Roja visitará a Brasil en Río de Janeiro el 24 de marzo, desde las 20:30 horas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 19 de Marzo 2022 · 15:00 hs

El capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, anticipó lo que será la complicada visita del combinado a Brasil, un duelo donde los de Martín Lasarte deben sumar si desean llegar a la última fecha con chances de clasificar al Mundial de Qatar 2022.

El golero del Real Betis apuntó que la clave en el Maracaná es “no cometer errores” y hacer “el partido perfecto”.

"Hemos ido tantas veces y hemos probado todas las fórmulas, metiéndonos atrás, tres centrales y cuatro atrás para ir al ataque. Nos tocó estar con uno más cuando estaba Marcelo (Bielsa) y no lo pudimos aprovechar, terminamos perdiendo. Creo que la clave es no cometer errores, tiene que ser un partido perfecto, independiente de si juegas con cinco, cuatro o atacar. Tiene que ser el día perfecto donde todos hagan su labor lo mejor posible y no equivocarte, es la única manera de poder ganar", indicó en diálogo con ESPN.

"Más pendiente de lo que pueda hacer Brasil, depende de lo que hagamos nosotros. Un partido perfecto, para ganar ahí tenemos que jugar como nunca hemos jugado", agregó.

Además, el bicampeón de América apuntó a la importancia que los principales referentes del plantel lleguen en buenas condiciones físicas, independiente de que no hayan sumado buenos resultados con sus clubes.

"Ya sabemos que cuando te pones la camiseta de la selección, se te olvida que no jugaste la semana anterior o que perdiste en tu club, o estar en un mal momento. Lo que más tienes que intentar llevar ahí es tu salud física. Tienes que llegar en buenas condiciones, y eso es lo que nos ha afectado últimamente, que hemos llegado mermados en muchas ocasiones", sentenció.

La Roja visitará a Brasil en Río de Janeiro el 24 de marzo, desde las 20:30 horas. Cinco días después afrontará un duelo que puede aparecer trascendental ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo.