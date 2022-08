Claudio Bravo espera solucionar problema con su inscripción en Real Betis

El arquero Claudio Bravo no podría jugar ante Elche en el primer partido de la liga española. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de agosto 2022 · 14:09 hs

El arquero chileno Claudio Bravo sufrió un inesperado problema en su permanencia en el Real Betis, luego que su nombre no fuera inscrito para jugar en la liga española.

La dificultad para el elenco dirigido por el entrenador nacional Manuel Pellegrini surgió debido al límite salarial de los jugadores, el que habría sido sobrepasado. De acuerdo a lo publicado por Marca, el club tiene hasta el 1 de septiembre para ratificar a todos los integrantes de su plantel de cara a la temporada 2022-2023.

“El guardameta chileno sería el único que no podría jugar el próximo lunes en caso de que el Betis no encontrara a tiempo una solución para las inscripciones pendientes”, señaló el medio español, que destacó que la institución “aún tiene tiempo” para resolver el problema.

Bravo habló sobre su no inscripción en una entrevista a Radio Sevilla, donde señaló que posiblemente no podría jugar en el inicio del campeonato ante Elche. “Las inscripciones en La Liga se van a solucionar”, comentó el seleccionado chileno.

Distancia con Berizzo

Durante esta jornada el portero chileno Claudio Bravo también habló sobre la relación que mantiene con el entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, con quien no ha tenido contacto en el último tiempo.

En el mismo diálogo con Radio Sevilla, el ex Colo Colo fue consultado por su continuidad en la selección, señalando que “esto es algo que también lo fija mucho el rendimiento, si sigo manteniendo el rendimiento de mis últimas dos temporadas, lógicamente mi nombre va a aparecer ahí, y depende del técnico que está hoy en día, ver la opción de si sigue contando conmigo o ya cuenta con gente nueva, gente joven, porque de aquí al próximo Mundial hay un camino muy largo”.

“Pero no necesariamente depende de mí, depende más de lo que busque el técnico (…) no hemos tenido ningún contacto (con Berizzo). Por eso digo que no depende netamente de mí, sino que de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club”, complementó.