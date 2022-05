Colo Colo pidió donantes de sangre para Lizardo Garrido

El ex futbolista se encuentra en la UCI del recinto asistencial. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 20 de mayo 2022 · 12:32 hs

Colo Colo pidió a sus hinchas y a la comunidad en general donar sangre para el ex futbolista Lizardo Garrido, quien lleva una semana internado en la UCI de la Clínica Alemana de Santiago luego que se le diagnosticara una leucemia linfoblástica aguda.

A través de su página web oficial, el club albo hizo la convocatoria para apoyar a uno de “nuestros máximos referentes e ídolos”.

Garrido -que conformó el plantel del “cacique” que ganó la Copa Libertadores en 1991- se encuentra recibiendo el tratamiento correspondiente, en medio de las innumerables muestras de respaldo de ex compañeros y fanáticos del fútbol chileno.

“Voy a dar la lucha hasta el final, de eso estoy seguro. Me da pena verme en las condiciones que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere. Ha sido una gran locura y las palabras que me entregan mis ex compañeros en el chat de WhatsApp del Eterno Campeón, del Colo Colo ‘91 y mis compañeros de cadetes son las más potentes y fuertes, las que me llegan hasta el alma”, expresó el “Chano” en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Los interesados en donar sangre para Lizardo Garrido pueden asistir a Av. Manquehue 1410, piso 1, pasillo central, frente a Urgencia General de la clínica. El horario de atención es de 09:00 a 19:00 horas. Se puede llamar al teléfono (+56) 22210 1359 o escribir al correo bancodesangre@alemana.cl.

Requisitos para donar sangre