Corte de Apelaciones se reúne de forma extraordinaria para definir si se juega el superclásico

La U y Colo Colo están programados en Talca para este domingo, pero todo está en manos de la Corte de Apelaciones

Por: Luis Rivera 30 de julio 2022 · 10:00 hs

“Nunca se evaluó la posibilidad de que este duelo se juegue dónde debe realizarse, en la Región Metropolitana. Creemos que se verá vulnerada la seguridad e integridad de nuestros vecinos… Quién garantiza que no va a haber daño a la propiedad, daño a la propiedad privada pública, desmanes. Vamos a tener una ciudad sitiada por dos días por que va a haber un despliegue desde Santiago. No sólo hay violencia al interior del estadio si no que también el entorno y acá vienen dos equipos grandes con dos barras bravas”.

Esas son las razones que ha expuesto el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, para oponerse a la realización del partido entre Universidad de Chile y Colo Colo programado para este domingo a las 13:30 horas en el Estadio Fiscal de la capital del Maule.

El edil presentó un recurso en la Corte de Apelaciones para que el superclásico y encuentro más importante del fútbol chileno no se dispute en esta ciudad por motivos de seguridad. Su petición formal derivó en que este estamento de la justicia se reúna de forma extraordinaria este sábado para definir la realización del cotejo.

En el gobierno, en tanto, están confiados en los dispositivos de seguridad para asegurar un espectáculo sin problemas.

"Creemos que Talca reúne todas las condiciones, el estadio es espectacular y la ciudad es muy futbolera. Esperemos que este trabajo conjunto llegue a buen puerto”, planteó en la previa la jefa del Plan Estadio Seguro, Pamela Venegas.

A la funcionaria del Ministerio del Interior se sumó con optimismo, Humberto Aqueveque, delegado presidencial en la Región del Maule: “Nosotros vamos a respetar siempre las decisiones que vengan de un poder independiente y las acataremos con gusto. Esto está en manos de tribunales y nosotros hemos coordinado todo para la realización de este evento deportivo”.