Cristian Paulucci por derrota de la UC: "Yo no quiero ser una molestia para este club"

El técnico de la UC dijo que "a veces los jugadores se cansan de los entrenadores". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 10 de Abril 2022 · 14:48 hs

El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, se mostró abatido tras la dura derrota del cuadro cruzado como local ante Deportes La Serena.

El elenco de la franja venía de caer a mitad de semana en una pobre presentación por 1-0 ante Talleres de Córdoba, como visitante en su debut por la Copa Libertadores, y ahora repitió una apática presentación ante un efectivo y ordenado equipo.

A la hora del análisis, el estratega de origen argentino declaró que "el único responsable soy yo. Jugamos un mal partido. Con el plantel que tenemos es imposible jugar así, y como dije antes, el único culpable soy yo".

Luego, el técnico de la UC dijo que "a veces los jugadores se cansan de los entrenadores, voy a hablar con ellos para ver qué pasa. No quiero ser una molestia para este club".

Consultado por si pasa por su mente dejar el cargo, al que llegó luego de la salida de Gustavo Poyet y logrando una gran remontada para obtener el tetracampeonato, Paulucci señaló que "dije que voy a hablar con los jugadores. Me siento respaldado por ellos y la dirigencia, el día que no sienta eso, me voy para mi casa".

El próximo desafío de Católica será el martes 12 de abril, cuando reciba en San Carlos a Sporting Cristal por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Derrota frente a La Serena

La fórmula de la rotación no le dio resultado a Cristian Paulucci y Universidad Católica perdió este sábado 0-2 frente a Deportes La Serena, por la novena fecha del Campeonato Nacional, en el estadio San Carlos de Apoquindo.

La apertura de la cuenta llegó al minuto 23 con un golazo de Marcelo Herrera.

Luego, en el segundo tiempo llegó el penal para La Serena. Leonardo Valencia no falló y marcó el definitivo 0-2 en el minuto 74’.