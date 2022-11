Director de Comunicaciones de la FIFA se declaró gay tras discurso de Infantino en Qatar

Director de comunicaciones de la FIFA reconoció ser gay en una conferencia de prensa en Qatar. CAPTURA

Por: Esteban López Á 19 de noviembre 2022 · 16:53 hs

El Mundial de Qatar, aún no ha comenzado y al parecer las polémicas serán la tónica del certamen por todo lo que dure. Tras las palabras que entregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el director de comunicaciones del fútbol mundial, Bryan Swanson, reconoció que es homosexual.

"He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado", afirmó Swanson cuando estaba dando por terminada la conferencia de prensa de apertura de Infantino.

En esa misma línea, Bryan Swanson afirmó que "me siento acá como un hombre gay en Qatar. Recibimos el compromiso de que cada uno será bienvenido y creo que así será". Cabe recordar que las políticas de Qatar son muy severas cuando se refiere a personas homosexuales, incluso hay varias prohíbidas para personas con esa orientación.

Para cerrar, el director de comunicaciones de la FIFA enfatizó en que "nos preocupamos por todos en la FIFA. Tengo varios colegas homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto plenamente las opiniones de las personas. Cuando dice que somos inclusivos, lo dice en serio. Estamos aquí para trabajar y no ha habido problema alguno".

Las declaraciones de Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, afirmó en la conferencia de prensa de apertura que entregó a los medios que se encuentran el mundial en Qatar que, “hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento un trabajador migrante”

Además, destacó los “progresos” que ha tenido Qatar en materia de inclusión. "Le dije a la gente de Qatar, esto no está bien, y del mismo modo que Suiza se ha convertido en un ejemplo de tolerancia, inclusión y derechos, Qatar también ha progresado".