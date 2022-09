Ecuador desestima audio filtrado de Byron Castillo: "No tiene valor probatorio"

El audio adjudicado a Castillo fue publicado por el medio británico Daily Mail. AGENCIA UNO/ARCHIVO

13 de septiembre 2022

El abogado y vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Manzur, desestimó el valor del audio filtrado y adjudicado al lateral Byron Castillo, en donde admitiría que los antecedentes sobre su identidad serían falsos.

El dirigente de Ecuador reaccionó ante la publicación del medio británico Daily Mail, en donde el lateral reconocería un engaño tanto en su nacionalidad (que sería colombiana) y su fecha de nacimiento.

En declaraciones a El Mercurio, Manzur expresó que “es un audio que circula hace 4 años. No tiene valor probatorio. Tendría que explicarle toda la teoría de la prueba. Consulte cualquier cuerpo legal o doctrinario para que vean qué debe cumplir un documento para que sea considerado una prueba ante cualquier autoridad”.

El dirigente incluso puso en duda la veracidad del registro. “No sé si el audio es real, no tengo cómo saberlo. He escuchado lo que todos. Nada de eso consta en la Federación”, comentó.

El audio de Byron Castillo

El audio publicado durante las últimas horas proviene de la Comisión Investigadora desarrollada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol en 2018.

En el registro, un investigador le pregunta a Castillo: “¿Cuándo nació exactamente?” a lo que él responde: “En el 95″. La siguiente pregunta del investigador es: “¿Y qué año tiene la cédula?”. “98″’, le responde.

Más adelante, el jugador reconoce su nombre real es Bayron Javier Castillo Segura, que nació en 1995 y no en 1998, según consta en el acta de nacimiento de Ecuador y que su ciudad natal está en Tumaco, Colombia.

El registro fue publicado días antes de la citación del futbolista ante la Corte de Apelaciones de la FIFA, que programó una audiencia para este 15 de septiembre, en una instancia donde también participarán las federaciones de fútbol de Chile y de Ecuador, además de Perú, que también fue incluida en el caso.