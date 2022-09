Eduardo Berizzo confirma cambios en la Roja para el amistoso ante Qatar

Berizzo entregó detalles sobre el equipo de la Roja que se presentará ante Qatar. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 26 de septiembre 2022 · 08:42 hs

Eduardo Berizzo Magnolo, entrenador de la selección de fútbol de Chile, confirmó que hará algunos cambios en el equipo titular que formará para el encuentro amistoso que disputará ante Qatar, que se disputará este martes a las 14:00 horas en el Estadio Franz Horr de Viena, en Austria.

En una rueda de prensa, el director técnico argentino ratificó que modificará la oncena estelar que formó el viernes en la dolorosa derrota 2-0 ante Marruecos, en la primera parte de la gira de la Roja por Europa.

En lo concreto, el ex DT de O'Higgins señaló que Brayan Cortés, Charles Aránguiz y Erick Pulgar saldrán de la formación titular. En el arco, el reemplazante será el golero Gabriel Arias.

“Vamos a jugar con línea de cuatro para resolver de otra manera el ataque rival, que son dos atacantes. No construyendo una línea de tres centrales, si no que con un volante incrustado que nos permita tener más gente en el medio y no utilicemos tanta gente en el inicio del juego y sí en el pase de salida”, precisó.

Las explicaciones por los cambios

Eduardo Berizzo explicó que en el caso del arco concretará el cambio porque “queremos ver porteros y rendimientos. Brayan lo ha hecho bien y ha demostrado sus cualidades, pero también queremos ver a Gabriel en acción para poder compararlos. Esa es la idea de que estemos juntos aquí”.

Por Pulgar y Aránguiz, el técnico manifestó “Erick tiene un esguince que lo tiene sin entrenar desde el partido con Marruecos y Charles arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles que se agravó. No están disponibles para este partido”. El trasandino evitó confirmar a los reemplazantes de los dos mediocampistas.

El cuadro chileno buscará mejorar la mala imagen que mostró ante los marroquíes frente al cuadro anfitrión de la próxima Copa del Mundo, que viene de perder 3-0 ante una improvisada selección sub 23 de Croacia, que tuvo que llegar de reemplazo luego que Bolivia cancelara su participación en el amistoso.