Eduardo Berizzo explicó la ausencia de Claudio Bravo de los amistosos de la Roja

El entrenador Eduardo Berizzo explicó la ausencia de Claudio Bravo de la Roja.

Por: Sebastían Dote 22 de septiembre 2022 · 14:58 hs

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, explicó por qué el arquero y capitán del equipo, Claudio Bravo, no fue convocado para los amistosos que se disputarán este viernes ante Marruecos y el martes con Qatar.

El director técnico argentino ofreció una rueda de prensa en Barcelona, ciudad que acogerá el duelo ante los africanos, que se preparan para su participación en el Mundial de Qatar.

Durante el diálogo con los periodistas, el “Toto” habló sobre la situación del golero de Real Betis, quien fue uno de los grandes ausentes de la llamada “generación dorada” en la lista de jugadores, la que completan goleros más jóvenes como Brayan Cortés y Cristóbal Campos.

Según el trasandino, Bravo no pudo llegar por “una circunstancia administrativa que le impidió comenzar la Liga y tener partidos”. “En un momento, si retoma su nivel y minutos, está abierta la opción de ser convocado”, añadió.

“Estoy atento a todos los jugadores, lo hecho por Claudio es importante al igual que todos los que estuvieron en el pasado. Estoy seguro de que Claudio estará siempre dispuesto, debe buscar partidos y minutos”, comentó.

La distancia entre Bravo y Berizzo

En agosto, el arquero Claudio Bravo fue consultado sobre su relación con Eduardo Berizzo, a quien conoció durante el trabajo del entrenado como asistente técnico de Marcelo Bielsa en la propia selección nacional.

En una entrevista a Radio Sevilla, el ex Colo Colo fue consultado por su continuidad en la Roja, señalando que “esto es algo que también lo fija mucho el rendimiento, si sigo manteniendo el rendimiento de mis últimas dos temporadas, lógicamente mi nombre va a aparecer ahí, y depende del técnico que está hoy en día, ver la opción de si sigue contando conmigo o ya cuenta con gente nueva, gente joven, porque de aquí al próximo Mundial hay un camino muy largo”.

“Pero no necesariamente depende de mí, depende más de lo que busque el técnico (…) no hemos tenido ningún contacto (con Berizzo). Por eso digo que no depende netamente de mí, sino que de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club”, complementó.