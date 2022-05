El carta de Ben Brereton a su mamá: "Gracias por darme la oportunidad de ser chileno"

El ariete saludó a todas las madres de Chile a través de su cuenta de Instagram. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 08 de mayo 2022

El delantero Ben Brereton publicó durante este domingo una emotiva carta para su mamá, la chilena Andrea Díaz, en medio de la celebración del Día de la Madre.

A través de su cuenta de Instagram, el ariete nacido en Inglaterra festejó a su progenitora, en un saludo que extendió “a todas las mamás de Chile”.

“Te escribo esta carta para agradecer todo lo que has hecho por mí. En especial, por darme la oportunidad de ser chileno, que aunque no haya nacido ahí, gracias a ti logré acercarme y ser parte de ese hermoso país”, señaló la primera parte del texto colgado por el atacante del Blackburn Rovers.

Brereton agregó que “el orgullo de vestir la camiseta de todos los chilenos, tu camiseta, es algo que jamás podré olvidar. Representar a Chile es el mayor logro de mi carrera y todo te lo debo a ti. Gracias mamá por mostrarme mi segunda casa, gracias a ti pude cambiar mi destino, cambiar la manera de vivir el fútbol, cambiar mi apellido de Brereton a Brereton Díaz y no sólo eso, cambiar la camiseta que siento”.

Andrea Díaz es oriunda de la región del Biobío, específicamente de la comuna de Penco, la que visitó a inicios de marzo. La mujer se emocionó al conocer la estatua de su hijo, que se ubica en la Plaza de Los Conquistadores de la localidad.

En junio del año pasado, luego de que el delantero fuese convocado por primera vez al “Equipo de Todos”, Díaz habló sobre el vínculo que mantenía su hijo con Chile.

"Apenas llegó la posibilidad de jugar por Chile, dijo que sí. Es una oportunidad enorme para él y su carrera. Está sumamente enfocado en eso. Fue una decisión de él, yo le advertí: ‘no entiendes el idioma, no sabes la cultura, etc’. Ben me dijo que no importaba, ‘voy a jugar fútbol, no necesito hablar con nadie. Estoy jugando fútbol y en la cancha no se habla mucho’”, contó en una entrevista a TNT Sports.