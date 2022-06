El cruce entre Johnny Herrera y Manuel de Tezanos: "Católica es así"

Los panelistas debatiendo sobre el cuadro cruzado. CAPTURA

Por: Sebastían Dote 30 de junio 2022 · 10:58 hs

El periodista Manuel de Tezanos protagonizó un áspero cruce con el ex arquero de Universidad de Chile Johnny Herrera, en una discusión que se centró en la calificación de Universidad Católica como “equipo grande”.

Los integrantes del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports Chile debatieron sobre los dichos del director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien cuestionó públicamente al presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, por su gestión en los refuerzos de Colo Colo.

En ese momento, De Tezanos comentó que el Cruzados no se han visto situaciones de ese tipo, lo que generó el comentario del ex capitán azul, quien aseguró que aquello no ocurría debido a que no se trataba de un cuadro tan grande como Colo Colo o la U.

“Es que Católica es Católica, es así (haciendo un gesto de pequeñez). Es así al lado de Colo Colo y La U. Esa es la realidad. Es ver la cantidad de hinchas que tienen. Son radicalmente distintas las administraciones”, afirmó.

El conductor del espacio reaccionó y señaló que “no estoy de acuerdo, Johnny. No es la cantidad de hinchas que tienen. Hay distintos clubes y todos, independiente de su grandeza y popularidad, merecen el mismo respeto”.

“Todos los clubes, independiente de su grandeza y popularidad, merecen el mismo respeto. No es así (pequeño) al lado de Colo Colo y la Universidad de Chile. Colo Colo es lejos el más grande de Chile si estamos hablando de eso y la U queda, ¿en dónde detrás de eso?”, añadió De Tezanos.

Herrera buscó calmar el nivel de la discusión, expresando que “nadie le ha faltado el respeto, digo que son equipos con menos. Son equipos distintos”.

Aún así el periodista insistió con su punto y se preguntó “¿decir que es así (pequeño) no es faltar el respeto? Colo Colo es lejos el más grande de Chile, si estamos hablando de eso. ¿Y la U queda dónde detrás de eso?”.