El dramático relato de Johnny Herrera de la encerrona que sufrió en Viña del Mar

El vehículo robado a Johnny Herrera está avaluado en más de $200 millones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 07 de agosto 2022 · 09:20 hs

El ex arquero de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo de TNT Sports, Johnny Herrera, entregó un dramático relato de la violenta encerrona que sufrió durante la tarde del sábado en Viña del Mar.

El ex jugador de la selección chilena fue abordado por al menos dos individuos cerca de su hogar. Fue intimidado con armas de fuego y forzado a entregar su vehículo, un Porsche Cayenne avaluado en más de $200 millones.

“Se me cruzó un auto, gallos con pistolas. Se bajaron dos, eran como cuatro. Me venían siguiendo. Me quitaron el auto, me apuntaron”, señaló Herrera a los medios de comunicación tras presentar la denuncia ante Carabineros.

El comentarista añadió que “me di cuenta de que me venían siguiendo quizás desde Santiago, aunque los noté a la altura de Lo Vásquez... nunca pensé que se me iban a cruzar, lo que pasó en la recta de Las Salinas”.

“Me metí a la Copec y los gallos se metieron atrás mío y me tocó un semáforo rojo y paré, me cruzaron y se bajaron con pistolas”, complementó, dando cuenta de un paso previo a un servicentro.

Sobre el momento del asalto, el ex arquero Johnny Herrera señaló que “me apuntaron y decían ¡pégale un balazo, pégale un balazo!, pero creo que era más para meter miedo”.

“Gracias a Dios no pasó nada más. No iba con mi hijo, que eso es lo mejor, solo es material, cosas materiales. Insisto, no estaba con mi hijo atrás, sino todo hubiera sido muy distinto”, enfatizó el rostro de TNT Sports.

Herrera señaló que su robo posiblemente no fue "estudiado" y que los asaltantes solo se habrían encontrado con él. También calificó a los asaltantes como hombres chilenos de al menos 25 años, quienes según él “la tenían súper clara” con la realización del asalto.