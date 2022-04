El duro descargo de Javier Castrilli: "¿Es tan difícil hacer un peritaje de las llamadas?"

Javier Castrilli confirmó hace unos días que irá a la justicia para esclarecer los hechos. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 09 de Abril 2022 · 13:47 hs

El árbitro argentino Javier Castrilli realizó un duro descargo en sus redes sociales luego de haber sido despedido de la Comisión de Arbitraje de la ANFP, luego de que se difundiera un audio del juez Francisco Gilabert, quien admitió presiones para cobrar un penal a favor de Huachipato en la liguilla de promoción ante Deportes Copiapó.

A raíz de este escándalo, junto con el trasandino también fueron despedidos Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas, también integrantes de la comisión.

En su cuenta de Twitter, Castrilli acusó que todo esto es una operación en su contra y busca llegar a la verdad.

“Uno se pregunta… ¿Es tan difícil de hacer un peritaje de las llamadas telefónicas en la justicia chilena? Qué absurdo… Para que se caiga de una vez por todas esta farsa y quede al descubierto que fue todo armado para que vuelvan todos los árbitros despedidos”, manifestó el argentino.

Junto con eso, señaló que es “algo tan elemental… Digo, les tiro una idea muchachos”, cerró el juez argentino.

Hace solo unos días, Javier Castrilli aseguró que irá a la justicia para poder esclarecer esta situación. “Me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿sabe por qué? Para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia, si lo que yo quiero es la verdad”, afirmó en esa oportunidad.

Recalcó, también, que “yo no renuncié. Es verdad que se me dijo que se iba a suspender la comisión para que se continúe con la investigación. Una investigación que yo inicié, que yo promoví, que yo seguí investigando desde el inicio de mi gestión. Descubrí irregularidades, las comuniqué y descabecé a las personas implicadas. Siempre me manejé con la verdad y con la transparencia”.

Hay que destacar, además, que la salida del argentino junto con la recontratación de 14 árbitros que habían sido despedidos durante su gestión en la Comisión de Arbitraje de la ANFP, permitió poner fin al paro del Sindicato de Árbitros. Además se impidió una posible paralización de los torneos de Primera A, Primera B y Segunda Profesional.