El gesto del plantel de Colo Colo con Matías Zaldivia

Los jugadores de Colo Colo con la camiseta de Matías Zaldivia. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Sebastían Dote 19 de noviembre 2022 · 16:44 hs

Jugadores de Colo Colo realizaron un particular gesto en reconocimiento al defensa Matías Zaldivia, quien dejará el club tras siete temporadas y en medio de polémicas con la dirigencia.

En la previa al segundo partido amistoso con Real Betis, que se juega en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, los integrantes del plantel albo mostraron camisetas con el número 4 y el nombre del zaguero argentino nacionalizado chileno.

El defensa llegó a Macul en 2016, ganando dos títulos de Primera División, tres Copa Chile y dos Supercopa de Chile. Fue parte del plantel que se salvó del descenso a Primera B en 2021. Era uno de los sobrevivientes de la era de Pablo Guede como DT del club, en donde brillaron otras figuras como Jaime Valdés, Julio Barroso y Jorge Valdivia.

Durante los últimos años el trasandino fue perdiendo espacio en la titularidad, especialmente por las lesiones. La llegada de otros referentes en su puesto, como el uruguayo Maximiliano Falcón, le fue restando posibilidades de formar parte del equipo comandado por el entrenador Gustavo Quinteros.

El quiebre con la institución se profundizó luego que el futbolista presentara una demanda contra Blanco y Negro por un incumplimiento de contrato de derecho de imagen.

El lamento de Zaldivia por dejar Colo Colo

Una vez conocida la noticia de su salida, el defensor Matías Zaldivia se lanzó contra los dirigentes, señalando que no le dieron la opción de renovar su contrato.

“No me duele la no renovación, están en todo su derecho a resolver así. Lo que sí me afecta algo son las formas, pero hay que darse cuenta de cómo se fueron los últimos muchachos, no me sorprende mucho”, expresó.

El zaguero agregó que “nadie de la dirigencia se me acercó para renovar ni nada. Por eso es mi desilusión con ellos porque fueron siete años que los traté con mucho respeto a todos, creo que merecía por lo menos que se acercaran para decirme que no sigo”.