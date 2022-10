El lamento del relator de TNT Sports que dio a Magallanes por campeón de Primera B antes de tiempo

Magallanes ganó su partido, pero no pudo celebrar su ascenso durante esta fecha. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 24 de octubre 2022 · 12:04 hs

Patricio Vergara, relator de TNT Sports, entregó un sentido mensaje tras recibir duras críticas por su narración del encuentro entre Magallanes y Rangers, en donde dio al cuadro de la “Academia” como campeón de Primera B antes de tiempo.

El equipo de la Región Metropolitana ganó 2-0 su partido ante los talquinos en San Bernardo, jugando en paralelo con Cobreloa, su escolta más cercano, que visitaba a Fernández Vial en Concepción.

Durante los últimos minutos el cuadro minero iba perdiendo 2-1, lo que le daba a Magallanes el ascenso directo. En ese momento Vergara entregó datos sobre la historia del “Manojito de Claveles”, dando casi por hecho que tras el partido se coronarían como campeones y subirían automáticamente a la Primera División.

El problema fue que Cobreloa logró dar vuelta su partido, consiguiendo primero el empate gracias al tanto de Maximiliano Cerato (89') y la victoria con el gol de Bastián San Juan (90+1'). Así Magallanes se quedó sin celebrar el ascenso directo y a la espera de lo que ocurrirá en la próxima fecha.

Debido a su relato, Vergara se transformó en el blanco de las críticas de quienes lo calificaron como “mufa”. A esto se sumaron las burlas hacia La Bandita de Magallanes, la tradicional hinchada musical del club, que tocó “We Are the Champions” de Queen antes del pitazo final.

Los lamentos del relator

El relator Patricio Vergara sintió las críticas y entregó sus descargos a través de redes sociales, lamentando lo ocurrido durante la transmisión de TNT Sports.

“Ayer viví uno de los días más duros en los 11 años de carrera que llevo entre CDF y TNT Sports. Ayer me levante temprano, con las mismas ganas de siempre a realizar lo que más amo en la

vida que es mi trabajo.”, comenzó señalando el comunicador.

Vergara explicó que “sabía que varios escenarios podrían darse, uno de ellos el ascenso, para lo cual como todas las veces que me ha tocado estar en una instancia así me prepare y prepare algo especial, sin embargo cometí el error de jugarme la opción antes de terminar el partido con las consecuencias que ya todos saben”.

“En síntesis quiero pedir disculpas a futbolistas y cuerpos técnicos de ambos clubes por este error, disculpas a los verdaderos hinchas no ha aquellos que han llenado mis redes sociales de insultos, burlas, amenazas y denostaciones, eso es lo que más pena me da el nivel de agresividad qué hay hoy por hoy en la sociedad y sobre todo en las redes sociales lo que me deja muy preocupado y reflexionando muchas cosas”, manifestó.

El comunicador reflexionó sobre lo ocurrido y dijo que “el fútbol es como la vida misma siempre te da revanchas y la vida también te enseña que de los errores se aprende y se crece”.

“Ayer me tocó caer pero hoy me levanto y sigo adelante, no soy de ninguno de los equipos que están disputando el torneo, para todos tengo el mismo trato y el que me conoce sabe que es así. Gracias a los mismos futbolistas de los equipos involucrados que me han escrito y gracias a mis superiores por el apoyo brindado. Seguimos adelante”, cerró.