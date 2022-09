El mensaje del Chino Ríos a Boric por la victoria del Rechazo: "Ahora bájate del árbol"

El ex tenista Marcelo Ríos lanzó una dura crítica contra Gabriel Boric. AGENCIA UNO/ARCHIVO

05 de septiembre 2022

El ex tenista chileno Marcelo “Chino” Ríos escribió un fuerte mensaje en contra del presidente Gabriel Boric luego que el Rechazo se impusiera en el plebiscito de salida del domingo.

En su cuenta de Instagram, el ex número uno del mundo compartió una imagen del mandatario junto a un ácido texto, en donde lo emplazó para hacer cambios en su Gobierno tras la derrota del Apruebo.

“Boric te voy a ponerte un poema!! Querido Merluzo. Ahora bájate del árbol y para la huea saca a los payasos revolucionarios de La Moneda y ponte a trabajar. Chile te está mirando y si la hacia bien hasta yo te voy a felicitar si no todo Chile te la va a cobrar. Aprovecha esta segunda oportunidad y te vamos a apoyar (sic)”, escribió el ex deportista.

El duro mensaje contra Simón Boric

Este no es el primer mensaje que el Chino Ríos lanza contra Boric. El viernes pasado, el ex tenista publicó un polémico texto a propósito de la golpiza que sufrió el periodista Simón Boric, hermano del mandatario.

El “Zurdo de Vitacura” compartió una imagen de la agresión y acusó al jefe de prensa de la Universidad de Chile de agredir a un menor de edad, cuando en realidad lo cuatro imputados por la acción tienen entre 19 y 32 años.

“La foto como las hueas, pero más como las hueas esté merluzo HDP pegándole a un menor de edad. No podía ser menos que hermano del otro merluzo, y pelean a la no violencia los cara de raja, con esto ojalá nos demos cuenta que no hay otra opción que el RECHAZO, Gobierno de mierda (sic)”, expresó.

Momentos después, el “Chino” editó su texto y compartió otro mensaje, con un tono más moderado, en el que insistió en su crítica hacia Simón Boric.

"Más que claro lo que pasó, él fue agredido, pero la manera de defenderse a golpes es decir con violencia es inaceptable y menos del hermano del presidente y al que no lo acepte mala raja pero estamos cada día peor con este gobierno y ojalá este domingo lo demostremos y demos la cara por nuestro querido país", manifestó.