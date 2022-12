El sorpresivo mensaje de Arturo Vidal tras gol de Pepe en el Mundial

El futbolista chileno Arturo Vidal reaccionó al gol del defensa portugués Pepe en el Mundial de Qatar. TWITTER/ARCHIVO

07 de diciembre 2022

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, sorprendió con su reacción tras el gol del defensa portugués Pepe en la victoria 6-1 de los lusitanos ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

El jugador de 35 años comentó el tanto del zaguero portugués, quien con 39 años y 283 días rompió un récord al ser el jugador más veterano en marcar en un partido de fase eliminatoria de la Copa del Mundo (el récord total de veteranía lo tiene el camerunés Roger Milla, quien en 1994 marcó un tanto en fase de grupos a los 42 años de edad).

A través de su cuenta de Instagram, y compartiendo una información entregada por el periodista argentino Pablo Giralt, el seleccionado nacional escribió el siguiente mensaje: “Hablen ahora”.

El mensaje de Arturo Vidal por el gol de Pepe. INSTAGRAM

Arturo Vidal y la renovación en la selección de Chile

La publicación de Arturo Vidal está relacionada a los múltiples pedidos de hinchas y comentaristas de una renovación de la selección chilena, que aún se sostiene con la base de la llamada “generación dorada”, que ganó dos Copa América en 2015 y 2016.

El grupo de jugadores -que en su mayoría rondan entre los 30 y 35 años de edad- son acusados de no dar espacio a las generaciones más jóvenes. Según algunos, esto explicaría el opaco rendimiento mostrado por la Roja en sus últimos partidos, donde no ha sabido de victorias.

Hace algunos días el “King” visitó Chile, insistiendo en que no se retirará de la selección y que el valor de las dos Copa América ganadas sobrepasa las críticas por no haber clasificado a los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron. Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección", afirmó el volante en una entrevista a Prensa Fútbol.

¿En cuántos equipos ha jugado Arturo Vidal?

Arturo Vidal ha jugado en siete equipos durante su carrera profesional. Debutó en 2005 con Colo Colo, elenco que lo formó y que lo vendió al Bayer Leverkusen de Alemania en 2007.

En 2011 el volante dio el salto a Italia y fichó por Juventus, escuadra donde permaneció hasta 2015, cuando se sumó al multicampeón Bayern Munich alemán.

En 2018 el chileno dio otro paso gigante en su carrera como futbolista al incorporarse al FC Barcelona, club que venía de una gran década de triunfos, pero que comenzaba a bajar su nivel. El “Rey Arturo” tuvo pocas oportunidades y debió buscar otros horizontes, llegando a Inter de Milán en 2020.

A mediados de este año, el mediocampista sorprendió al anunciar su regreso a Sudamérica al fichar por el Flamengo, equipo que conoció gracias al brasileño Renato Augusto, quien fue compañero suyo en Leverkusen en 2007.