Elías Figueroa se pone sobre Arturo Vidal por ser el mejor futbolista chileno de la historia

Elías Figueroa y Arturo Vidal disputan el título por ser el mejor futbolista chileno de la historia. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 26 de octubre 2022 · 08:52 hs

El futbolista chileno Arturo Vidal, que actualmente juega en el Flamengo de la Serie A de Brasil, ha sido comparado con el legendario ex defensa nacional Elías Figueroa, quien también cosechó una impresionante carrera en el extranjero y en la selección chilena.

El jugador de 35 años ha luchado por quedarse con el título del “mejor futbolista chileno de la historia” ante “Don Elías”, quien es considerado como uno de los grandes centrales del balompié mundial, solo comparado con el alemán Franz Beckenbauer.

El debate por ser el mejor de la historia se ha extendido por años y fue despejado por el mismo Figueroa, quien definitivamente se puso por encima del actual seleccionado nacional.

“Es obvio que a veces surge esta discusión de quién es el mejor, creo que de repente a lo mejor antiguamente ha habido grandes jugadores que uno no los vio jugar y no tuvieron la discusión que tuvimos nosotros”, expresó el ex futbolista a Radio Futuro.

El ex jugador de Peñarol e Inter de Porto Alegre señaló que “esto es simple y es fácil. Yo pongo como ejemplo, si vamos a correr los 100 metros y yo los corro en ocho y nueve y tú en ocho con cinco ¿Quién gana?... es obvio”.

“Yo fui tres veces el mejor de América y dos veces el mejor del mundo. Ponle que (Vidal) sea cuatro veces mejor de América y tres veces el mejor de mundo, indudablemente ahí me supera”, expresó Elías Figueroa, quien recordó que en su época debió enfrentar a estrellas como Pelé.

El ex defensa fue el Mejor Futbolista de América por tres años seguidos (1974, 1975 y 1976) mientras jugaba en Brasil.

¿Cuántos títulos ha ganado Arturo Vidal?

Arturo Vidal tiene 24 títulos en su carrera, lo que le permite sacar ventaja como el chileno con más títulos en la historia. Entre torneos regulares y copas locales e internacionales, el “King” ha ganado 10 trofeos en Italia, 6 en Alemania, 3 en Chile, 2 en España y 1 en Brasil. A esto se suman las 2 Copa América obtenidas con la selección.

¿En cuántos equipos ha jugado Arturo Vidal?

Arturo Vidal ha jugado en siete equipos durante su carrera profesional. Debutó en 2005 con Colo Colo, elenco que lo formó y que lo vendió al Bayer Leverkusen de Alemania en 2007.

En 2011 el volante dio el salto a Italia y fichó por Juventus, escuadra donde permaneció hasta 2015, cuando se sumó al multicampeón Bayern Munich alemán.

En 2018 el chileno dio otro paso gigante en su carrera como futbolista al incorporarse al FC Barcelona, club que venía de una gran década de triunfos, pero que comenzaba a bajar su nivel. El “Rey Arturo” tuvo pocas oportunidades y debió buscar otros horizontes, llegando a Inter de Milán en 2020.

A mediados de este año, el mediocampista sorprendió al anunciar su regreso a Sudamérica al fichar por el Flamengo, equipo que conoció gracias al brasileño Renato Augusto, quien fue compañero suyo en Leverkusen en 2007.