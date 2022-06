En México aseguran que eliminación de Ecuador del Mundial sería "inminente" por fallo de la FIFA

La FIFA daría a conocer su fallo por el caso durante este viernes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 08 de junio 2022 · 12:54 hs

Un medio mexicano lanzó una verdadera bomba durante este miércoles al asegurar que el fallo de la FIFA en el caso de Byron Castillo sería desfavorable para Ecuador, por lo que su eliminación del Mundial de Qatar sería “inminente”.

En un artículo, TV Azteca Deportes señaló que “la FIFA anunciará su decisión oficial en un par de días, pero de momento ya se habría filtrado lo que dirá su comunicado, ya que tras las pruebas presentadas ante el máximo organismo del futbol, la eliminación de Ecuador parece inminente”.

La nota también dio cuenta de la extensa exposición realizada el martes por el abogado de la Federación de Fútbol de Chile, Eduardo Carlezzo, quien reiteró que el lateral de la selección ecuatoriana realmente es de nacionalidad colombiana.

Entre los argumentos presentados por el jurista brasileño se encuentra la partida de nacimiento del futbolista, que sería falsa.

“Ese certificado da cuenta de que habría nacido en la ciudad de Playas del 10 de noviembre de 1998 y los padres y madres son colombianos. Ese certificado tiene varias inconsistencias que no fueron apuntadas por mí. Yo soy un narrador más que un interprete”, expresó Carlezzo ante la prensa.

El especialista añadió que “esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, por el Registro Civil ecuatoriano y la Federación ecuatoriana de fútbol. No existen las huellas dactilares del jugador y no sabemos por qué. No es un tema menor”.

De todas maneras, el abogado reconoció que existe un problema con los tiempos, ya que la FIFA prácticamente tiene organizado el Mundial. “Si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo hubiéramos empezado este caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificadas, no tengo ninguna duda, con base a la investigación que tenemos, que tendríamos una decisión favorable a Chile”, afirmó.

La decisión final de la FIFA sobre la denuncia en contra de Castillo se conocería durante este viernes.