Esteban Paredes aclara los rumores: "No se me pasó nunca por la cabeza el retiro"

Por: Cristián Meza 11 de mayo 2022 · 23:02 hs

Esteban Paredes, delantero de Coquimbo Unido, salió al paso de los rumores que daban cuenta que dejaría el fútbol este fin de semana, en el marco del choque del cuadro pirata con Colo Colo en el Estadio Monumental.

En entrevista con radio Agricultura, el atacante descartó de plano esta situación y dijo que su intención es poder jugar a gran forma ante Colo Colo.

“No se me pasó nunca por mi cabeza el retiro. Estoy en una institución súper linda como Coquimbo Unido y se merece un respeto de mi parte, ellos me abrieron las puertas cuando yo no tenía equipo. Sería injusto decir que me retiraría ante Colo-Colo”, planteó el goleador histórico del fútbol chileno.

Paredes, quien es uno de los grandes ídolos del último tiempo en el Cacique, indicó que "ha sido una semana bien incómoda por el tema que se ha hablado de mi retiro. Es un daño a mí y a la gente, yo le tengo un cariño enorme a Coquimbo. Uno está preparado y tiene la experiencia necesaria para salir de este proceso”.

Consultado sobre su vuelta al Estadio Monumental, el Tanque reconoció que "estoy nervioso. Con sentimientos encontrados, no sé que irá a pasar cuando entre a la cancha. Fueron muchos años en el club, mucho cariño y momentos lindos, pero siendo sincero, creo que va a ser un momento de mucha pena y tristeza cuando llegue al estadio, pero cuando empiece el partido seré profesional y mojaré la camiseta de Coquimbo, porque se merecen un respeto enorme de mi parte”.

Junto con ello, sostuvo que los rumores de su retiro surgieron dado que padece una pubalgia, pero no descarta que tome esta decisión a fin de temporada.

"Hablé con el Pato (Graff) y los dirigentes y vamos a evaluar a mitad de año qué es lo mejor para mí. Tengo una pubalgia que vengo arrastrando del año pasado y por ahí me estoy haciendo daño. Lo voy a pensar bien. Es difícil decir que me retire a mitad de año, porque sé que echaré de menos el camarín y jugar. Me tomaré un tiempo para pensarlo y que sea lo mejor para mi futuro”, sentenció.