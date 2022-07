Ex jugador de Real Madrid destrozó a Arturo Vidal: "Fue a Flamengo porque quiere disfrutar de la vida en la playa"

El futbolista durante su presentación con el equipo brasileño. FLAMENGO

Por: Sebastían Dote 15 de julio 2022 · 10:20 hs

El ex futbolista brasileño Cicinho, lateral histórico de Sao Paulo que también jugó por Real Madrid, criticó duramente al mediocampista chileno Arturo Vidal, quien fue presentado como refuerzo de Flamengo para la presente temporada.

El ex jugador, que con el elenco paulista fue campeón de Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, cuestionó el arribo del “Rey Arturo”, quien dejó el Inter de Milán y volvió al fútbol sudamericano tras más de una década de carrera en Europa.

"Se habla mucho de que Vidal tenía otros mercados pero ¿Por qué no se fue a otro lado? ¿Por qué fue a Flamengo? ¿Crees que fue por amor? ¡Estás de broma! Entre Flamengo y Chile volvería a su país", expresó el ex seleccionado brasileño al podcast Reis da Resenha.

El actual comentarista agregó que “Vidal es un excelente jugador, pero no ganará en Flamengo. Río de Janeiro, el tipo ya estaba rompiendo todo, publicó un video bailando… un tipo que está llegando al final de su carrera. En mi opinión, no tendrá éxito”.

Cicinho también criticó al equipo rojinegro, comparándolo con el Sivasspor de Turquía, equipo en el que se retiró en 2016. “No estoy de acuerdo con que Flamengo sea un gigante mundial. Arturo Vidal vino porque quiere disfrutar de la vida en la playa. Sivasspor es más conocido en Europa que Flamengo”, afirmó.

El ex jugador brasileño fue parte de los “Galácticos” del Real Madrid, en un periodo marcado por la indisciplina. Incluso reconoció que llegó ebrio a entrenamientos del cuadro español, tomando algunas medidas para evitar ser descubierto.

“Si me preguntan si alguna vez he ido borracho a entrenar con el Real Madrid, lo hice. Bebía café para quitarme el aliento y me bañaba con perfume. En mi profesión, como futbolista profesional, era fácil. No necesitaba dinero para conseguir bebida, la gente me la daba feliz en los restaurantes”, expresó el ex defensa en una entrevista a EPTV en junio pasado.