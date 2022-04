Ex ministra Cecilia Pérez se sumará a directorio de Azul Azul

La ex titular de Deportes e hincha declarada de la U se sumará como representante del grupo Sartor. INSTAGRAM CECILIA PÉREZ

Por: Cristián Meza 21 de Abril 2022 · 22:54 hs

Este viernes se desarrollará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde se verán numerosos cambios en el directorio de la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, donde uno de estos nombres es el de la ex ministra Cecilia Pérez.

Y es que la ex titular de Deportes e hincha declarada de la U se sumará como representante del grupo Sartor.

Según precisó La Tercera, durante la sesión se debe determinar si el puesto de Cecilia Pérez será remunerado o no.

La militante de Renovación Nacional volverá a verse las caras con Cristian Aubert, gerente de Azul Azul, con quien compartió en el directorio de Corporación Santiago 2023, a cargo de los Juegos Panamericanos.

Cecilia Pérez es conocida por su labor en las administraciones de Sebastián Piñera, desempeñándose como vocera de Gobierno y además como intendenta metropolitana.

Junto con ello, en varias ocasiones ha declarado su corazón azul, indicando que su ídolo es Sandrino Castec.

"Soy bien fanática. He estado dos veces y es una experiencia increíble. Me acuerdo que en una ocasión estuve cerca del bombo, pero no lo pude tocar. Mi sueño es que me presten el bombo y yo lo toque con Los de Abajo lleno de gente", declaró en una entrevista en 2011.

Universidad de Chile se encuentra sumida en una crisis deportiva y financiera, ya que se ubican en la 11° posición en el Torneo Nacional con apenas 11 puntos, sufriendo sonadas derrotas ante Universidad Católica y Colo Colo. En el aspecto económico, en tanto, declaran pérdidas por más de 2 mil millones de pesos.

Esto ha hecho que surjan duras críticas a la labor realizada por el entrenador colombiano Santiago Escobar y contra el gerente deportivo Luis Roggiero por la mala conformación del plantel y la falta de figuras para poder alejarse de los últimos puestos.