FIFA Gate: fiscalía de EE.UU. aplaza por decimotercera vez la sentencia de Sergio Jadue

El ex dirigente asumió su culpabilidad en casos de soborno y se entregó a la justicia norteamericana en noviembre de 2015. AGENCIA UNO / ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 27 de Marzo 2022 · 13:11 hs

La justicia de Estados Unidos decidió aplazar la sentencia contra el ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sergio Jadue, por estar involucrado en un caso de corrupción que se generó en la FIFA, conocido públicamente como “FIFA Gate”.

Esto se debe a que el fiscal a cargo del juicio solicitó aumentar el plazo de investigación hasta octubre de 2022, para seguir reuniendo información.

Desde que el ex dirigente asumió su culpabilidad en casos de soborno y se entregó a la justicia norteamericana en noviembre de 2015, la audiencia para conocer su sentencia se ha pospuesto en 13 oportunidades.

Sergio Jadue se encuentra acusado de haber recibido sobornos por derechos de transmisión de torneos sudamericanos, protagonizando así episodios de corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En la actualidad, el calerano se encuentra en Miami en calidad de testigo protegido y, por ahora, deberá esperar hasta octubre del presente año para conocer cuál será su condena por su responsabilidad en los casos de soborno protagonizados mientras ejercía como presidente de la ANFP.

Acuerdo de conveniencia

Por su parte, Ken Bensinger, periodista autor de Red Card, reveló hace unos meses que todos los aplazamientos se deberían por un acuerdo de conveniencia entre ambas partes.

“Los fiscales piden los aplazamientos. Quieren que los colaboradores estén disponibles para atestiguar en el próximo juicio. Si dejan que reciban sus penas antes, los condenados no tendrán ningún motivo dar testimonio”, dijo Bensinger, según consignó radio BioBio.

“Una vez que la jueza entregue la pena, ya la Fiscalía no tiene más palancas con los individuos que hoy están en Estados Unidos. Se van a la cárcel y no hay nada más que se les puede ofrecer a cambio de su colaboración”, agregó Ken Bensinger.

“Si yo fuera Sergio Jadue, una vez recibida mi pena, diría que no quiero saber nada más de la Fiscalía, que no los voy a ayudar más, que no voy a hablar con nadie y no voy a decir nada. Los fiscales saben que es así y por eso demoran que cumpla una sentencia en la cárcel. Será así hasta que realmente ya no sea de utilidad su testimonio”, sostuvo.