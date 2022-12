FIFA expulsó a voz oficial de Argentina en el Mundial de Qatar tras el escandaloso partido ante Países Bajos

Momo Benavides era el encargado de animar a la hinchada de Argentina que llegaba a ver los partidos del Mundial de Qatar. INSTAGRAM/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 12 de diciembre 2022 · 11:08 hs

El streamer argentino Momo Benavides, quien ejercía como la voz oficial de la selección de Argentina durante sus partidos en el Mundial de Qatar, fue expulsado por la FIFA tras el polémico y escandaloso partido ante Países Bajos por los cuartos de final del torneo.

El influencer informó que el organismo del fútbol mundial decidió desvincularlo de su función, la que consistía en animar a la hinchada albiceleste que llegaba a los estadios a mirar los encuentros de los trasandinos.

“Desgraciadamente hoy la FIFA me comunico que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos. Quiero agradecerles a quienes me apoyaron y pedir perdón”, explicó.

Benavides agregó que “sinceramente traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre”.

El streamer podría ser considerado como el primer “sancionado” de la FIFA, entidad que decidió abrir un expediente contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por las acciones cometidas por algunos de sus jugadores tanto dentro como en los alrededores de la cancha.

La delegación trasandina será investigada por las posibles infracciones de los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos).

La Federación Holandesa de Fútbol no se queda atrás y también será indagada por la posible violación al artículo 12.

El árbitro de la polémica dejará Qatar

Otro gran damnificado que dejó el polémico encuentro entre Argentina y Países Bajos fue el árbitro español Mateu Lahoz, quien no dirigirá más partidos en lo que resta de la Copa del Mundo.

La labor del juez europeo fue duramente criticada por haber amonestado a 14 jugadores, lo que significó el registro más alto en un partido del Mundial. Además, pitó 48 infracciones (30 para Argentina y 18 para Países Bajos).

Desde la FIFA aclararon que Lahoz no fue sancionado por su desempeño, descartando las versiones que surgieron tras el encuentro.