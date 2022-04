Fernando Felicevich pidió que lo investiguen para descartar su vínculo con la U

Hinchas azules mostraron un lienzo en contra del representante argentino. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 21 de Abril 2022 · 11:25 hs

El representante de jugadores Fernando Felicevich pidió ser investigado para que se descarte el supuesto vínculo que mantiene con la propiedad de Azul Azul, concesionaria que administra a la Universidad de Chile.

El argentino, que está a cargo de las carreras de futbolistas nacionales como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, habló sobre el tema luego que hinchas del cuadro laico mostrara un lienzo que decía “Felicevich, devuelve el club” durante el partido ante Palestino disputado el fin de semana pasado en el Estadio Santa Laura.

“Cuando pasan ciertos límites, que insisten en que tengo propiedad en la U, se me presenta la obligación de tener que desmentir, intervenir. La U es tan grande a nivel deportivo, quizás la más grande de Chile, con un montón de seguidores para los cuales el club es una parte importante de sus vidas. Es un tema muy importante que merece mucho respeto y no tengo porqué estar involucrado en una cosa así”, señaló el empresario en una entrevista al podcast de Jorge Gómez “Pelotazo”.

Felicevich añadió que la actual administración de los azules, liderada por Michael Clark, ha manifestado en varias oportunidades que en la propiedad del club no participan representantes de jugadores.

"¿Sabes qué me gustaría, como pasó en el caso de los árbitros? Que viniera alguien y me dijera Señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la U. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados. Me encantaría que pase eso”, expresó.

El trasandino también apuntó contra los medios y algunos periodistas, que también lo acusan de estar detrás de las nóminas de la selección chilena.

“El negocio de algunos medios es crear personajes. Hay un grupo de periodistas que se han dedicado a crear un personaje basado en mitos. También creo que los ayudé porque nunca hablo, no doy notas, porque no quiero participar de ese juego. Entonces, también doy espacio para que se diga cualquier cosa, cualquier mentira, se invente cualquier barbaridad”, manifestó.