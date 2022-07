Fernando González anunció que vivirá en Miami y explicó por qué no habla sobre política

El ex deportista chileno se trasladará Miami junto a su pareja, la ex hockista argentina Luciana Aymar, y sus dos hijos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 20 de julio 2022 · 15:15 hs

El ex tenista Fernando González anunció que se mudará a Miami, Estados Unidos, apuntando a la necesidad de cambio y analizando el “clima político” que vive el país en la antesala del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En una entrevista al portal Clay Tenis, el “Bombardero de La Reina” explicó las razones para abandonar el país junto con su pareja, la ex hockista argentina Luciana Aymar, y sus dos hijos, en el retorno a las tierras donde se formó como deportista.

“Hay cosas que priorizar, y quiero disfrutar un poco más a los niños antes de que crezcan. Pasé toda mi vida viviendo alrededor del mundo y ahora llevo 10 años en Chile, toca un pequeño cambio que vendrá bien, aparte por el clima”, explicó.

Ante la consulta por el “clima socio-político” que vive Chile, el medallista olímpico de Atenas 2004 y Beijing 2008, enfatizó que su salida del país tiene un sentido “climático”.

“En invierno hay muchos virus respiratorios. Igual voy a mantener mis cosas en Chile, que me encanta. Mi escuela, hago varias clínicas y charlas, entonces voy a estar muy conectado, yendo y viniendo. Es rico poder salir con los niños todos los días a jugar. En Santiago en esta época hace mucho frío, aparte hay mucho smog. Además, si quisiera trabajar en tenis, tengo más posibilidades”, afirmó.

De todos modos, González habló sobre la situación política de cara al plebiscito y contó por qué ha evitado hablar del tema en sus más de dos décadas de trayectoria.

“Como deportista trasversal, nunca he querido opinar ni lo haré. Pero claramente iré a votar porque es un deber. Pongas lo que pongas, hay que ir”, expresó.

Por la posibilidad de sumarse a una campaña, el ex tenista manifestó que “no voy a decir nunca, pero difícil. No es por imagen ni nada, pero no tengo el ánimo de que me soben la espalda unos, ni que me critiquen otros. En otros países se respeta mucho más la opinión de cada persona”.

Al ser consultado sobre su identificación con el presidente Gabriel Boric, el “Feña” comentó que “en estos tiempos son todos carne de cañón. En política, en Chile, dar opinión significa un costo y no tengo ganas de asumirlo”.