Gary Medel por ausencia de Claudio Bravo en la Roja: "Es raro que no esté"

Claudio Bravo no fue citado para los amistosos de Chile ante Marruecos y Qatar.

Por: Sebastían Dote 20 de septiembre 2022 · 09:30 hs

El defensa de la selección chilena, Gary Medel, reconoció este martes que es “raro” que el arquero y capitán de la Roja, Claudio Bravo, no esté presente para los amistosos ante Marruecos y Qatar, los que se jugarán durante la próxima semana.

El jugador de Bologna fue consultado por la situación del golero del Real Betis, quien no fue considerado por el entrenador Eduardo Berizzo para los encuentros que se disputarán en España y Austria.

“Es decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso. Sólo hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está. Pero sí tenemos que apoyar a los arqueros chilenos para que sigan creciendo acá”, aclaró.

El “Pitbull” también habló sobre el trabajo de Berizzo, a quien conoció durante su paso como asistente de Marcelo Bielsa en la propia selección nacional.

“Con Toto ya habíamos estado en la era de Marcelo Bielsa, lo conocía muy bien. No me llamó y tampoco espero un llamado. Solamente la convocatoria, porque uno tiene que estar preparado para todo”, añadió.

Por las diferencias entre la llamada “Generación Dorada” y el nuevo grupo de jugadores, Medel planteó que "hay varios líderes que lo hacen de buena manera. Estamos en el mismo barco y hay que tratar de darles el ejemplo a los más chicos y obviamente también aprender de los más chicos, todos los días se aprende algo nuevo".

La nómina para los amistosos ante Marruecos y Qatar

Eduardo Berizzo elaboró una nómina con jugadores de la liga local y del extranjero, pensando en el amistoso ante Marruecos (que se disputará el viernes 23 de septiembre en Barcelona) y Qatar (programado para el martes 27 de septiembre en Viena).

Arqueros

Gabriel Arias - Racing Club (Argentina)

Brayan Cortés - Colo Colo

Cristóbal Campos - Universidad de Chile

Defensas

Paulo Díaz - River Plate (Argentina)

Valber Huerta - Toluca (México)

Guillermo Maripán - AS Mónaco (Francia)

Gary Medel - Bologna (Italia)

Nayel Mehssatou - K. V. Kortrijk (Bélgica)

Eugenio Mena - Racing Club (Argentina)

Francisco Sierralta - Watford (Inglaterra)

Jeyson Rojas - Colo Colo

Gabriel Suazo - Colo Colo

Mediocampistas

Charles Aránguiz - Bayer Leverkusen (Alemania)

Víctor Felipe Méndez - CSKA Moscú (Rusia)

Marcelino Núñez - Norwich City (Inglaterra)

Erick Pulgar - Flamengo (Brasil)

Diego Valdés - América (México)

Arturo Vidal - Flamengo (Brasil)

Darío Osorio - Universidad de Chile

Esteban Pavez - Colo Colo

Williams Alarcón - Unión La Calera

Delanteros