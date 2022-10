Gonzalo Higuaín, el argentino clave en los títulos de la Roja, anunció su retiro del fútbol

Higuaín enfrentó a Chile en las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 03 de octubre 2022 · 13:43 hs

Gonzalo Higuaín, el delantero argentino que indirectamente se transformó en una de las figuras claves para que la selección chilena ganara las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, anunció este lunes su retiro del fútbol profesional.

El jugador de 34 años, que hasta ahora jugaba en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, anunció el fin de su carrera en una conferencia de prensa.

"Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos", admitió con emoción el futbolista, quien marcó 27 goles en 65 partidos en las últimas tres temporadas.

Higuaín fue formado en River Plate, club que le permitió dar el saldo a Europa, llegando al Real Madrid en 2006. Luego tuvo pasos por Napoli, Juventus, AC Milan y Chelsea.

El “Pipita” también fue seleccionado nacional de Argentina. Con la camiseta albiceleste disputó tres mundiales (2010, 2014 y 2018) y tres Copa América (2011, 2015 y 2016). Se retiró del combinado trasandino en 2019.

Los goles perdidos ante la Roja

Por varios años Gonzalo Higuaín se transformó en el blanco de las críticas y las bromas por su desempeño con la selección argentina, especialmente en las instancias definitorias, donde perdió oportunidades claves para darle títulos a la albiceleste.

En 2015 fue uno de los argentinos que disputó la final de la Copa América 2015 ante Chile. El ariete fue el encargado de marcar uno de los penales, pero el balón salió totalmente desviado. La jugada derivó en memes y montajes en video que aún están disponibles en Youtube.

En la Copa América Centenario 2016, el atacante tenía la posibilidad de despejar todos los fantasmas y marcar el ansiado gol para la victoria argentina. Un error de Gary Medel permitió al “Pipita” tener todo el arco a disposición para marcar, pero su tiro terminó rozando el arco defendido por Claudio Bravo.