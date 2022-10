Guardia denunció que Pablo Aránguiz lo amenazó y agredió con un objeto contundente

Pablo Aránguiz fue denunciado por lesiones graves y amenazas de muerte contra un guardia de seguridad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 25 de octubre 2022 · 08:06 hs

Pablo Aránguiz, futbolista de la Universidad de Chile, fue denunciado por una presunta agresión y amenazas contra un guardia de seguridad, en un hecho que habría ocurrido durante la madrugada del lunes en las afueras de un centro de eventos de la comuna de Peñalolén, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares, todo comenzó cuando el funcionario persiguió a un joven que se dio a la fuga tras derribar una moto perteneciente a un trabajador del recinto.

De acuerdo a lo publicado por CHV Noticias, el ocupante del vehículo se identificó como futbolista del cuadro laico e increpó al guardia. “Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón, me dijo”, relató el denunciante.

“Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: Te voy a pegarte los medios balazos” (sic). De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente”, aseguró el trabajador.

El guardia señaló que no pudo ver el objeto con el que fue golpeado, aunque cree que se trataría de “una manopla o con la cacha de una pistola”.

El funcionario acudió a la Mutual de Seguridad de Estación Central para ser atendido y luego realizó una denuncia en Carabineros en contra de Aránguiz por lesiones graves y amenazas de muerte.

Los problemas de Pablo Aránguiz en la U

Pablo Aránguiz llegó a Universidad de Chile durante la temporada 2020. En estos casi tres años, el mediocampista no ha logrado consolidarse en el equipo, protagonizando complejas situaciones fuera de la cancha.

En octubre del año pasado, el futbolista dio cuenta de amenazas que recibió de parte de hinchas azules tras una derrota sufrida por los azules ante Curicó Unido.