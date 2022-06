Guarello explica su renuncia a ADN y desafía a Cagigao a nuevo cara a cara por TV

El periodista era parte del espacio radial desde 2008. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 28 de junio 2022 · 09:50 hs

El periodista Juan Cristóbal Guarello explicó “por primera y última vez” las razones para presentar su renuncia a Radio ADN, la que se gatilló tras su enfrentamiento con el director deportivo de la selección chilena, Francis Cagigao, en un conflicto que involucró al comentarista Luka Tudor, quien también dejó el espacio radial.

En una editorial en el programa Más que Fútbol de DirecTV, el ahora ex integrante de Los Tenores -programa en el que participaba desde 2008- aclaró que “yo renuncié a Radio ADN en buenos términos, de mutuo acuerdo, fundamentalmente por un desgaste que se ha dado a lo largo de tantos años trabajando y de la serie de polémicas, que evidentemente la última tuvo que ver, si al final hay una acumulación de cosas”.

Además, el comunicador manifestó que “yo no tengo ningún elemento para sostener encerronas ni nada. Hubo un acto ahí aparte, que no tiene que ver con la gente de la radio, pero yo no me voy enojado con la radio, ni sintiéndome víctima de algo”.

"Simplemente me cansé, nos cansamos y les pido que no vean fantasmas, que no vean cosas donde no hay", enfatizó.

Por el episodio puntual con Cagigao, Guarello afirmó que “simplemente hubo una desprolijidad, un problema. Lamentablemente nuestro editor Rodrigo Hernández estaba muy enfermo de la espalda, Carlos Costas se enteró igual que yo”.

“Quédense con eso: me voy tranquilo, de mutuo acuerdo, en buenos términos. Yo di el paso al costado y me quedo muy tranquilo con esa decisión”, complementó.

Sobre el director deportivo de la Roja, quien durante su participación en el programa radial lo encaró mencionando todas sus críticas, el periodista admitió que “perdí el control, aunque me vi sorprendido”. aunque lo desafió a presentarse en TV sin ninguna intervención.

“Me parecería correcto, de una manera civilizada, utilizando este espacio, invitar a Francis Cagigao, sin sorpresas, acá en el programa”, cerró.