Hernán Galíndez evalúa su salida de la U por amenazas de muerte contra él y su familia

El portero llegó a inicios de esta temporada de la mano del DT Santiago Escobar. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 07 de mayo 2022 · 12:04 hs

El arquero ecuatoriano Hernán Galíndez está evaluando dejar la Universidad de Chile debido a las amenazas que ha recibido tanto él como su familia, en medio de la grave crisis futbolística que enfrenta el cuadro laico en el Campeonato Nacional.

El golero, que llegó al cuadro azul de la mano del desvinculado DT Santiago Escobar, recibió constantes amenazas de muerte, con fotos incluidas de su familia y del establecimiento en el que estudian sus hijos.

La situación fue confirmada por su representante, Rodrigo Abadie, quien reconoció que el hostigamiento hacia el entorno del jugador lo haría evaluar la continuidad de su contrato para volver a Ecuador.

"Está contento en la U, porque está en el club más grande de Chile y la hinchada es impresionante, pero todo esto de las amenazas le ha generado mucha incomodidad. Y sí, Hernán (Galíndez) está evaluando una salida, por las amenazas en contra de su familia, por la seguridad de su mujer y de sus hijos”, expresó el agente a El Mercurio.

Abadie añadió que “efectivamente estamos evaluando este escenario por un motivo de fuerza mayor, y no porque el jugador quiera marcharse. Le reitero: él está contento, pero las amenazas no son menores. Son cosas para tomarlas en serio, porque uno no sabe qué puede pasar. Y por eso mismo es que estamos evaluando la salida”.

La situación es seguida con atención por la concesionaria Azul Azul, desde donde declararon que “se le ha prestado la asesoría correspondiente”, destacando además que “de que es uno de los pocos refuerzos que ha justificado su contratación”.

Desde el plantel del cuadro estudiantil admitieron que otros refuerzos también han recibido amenazas, incluyendo publicación de domicilios y de datos sobre sus familiares.

Este caso de hostigamiento se sumó al sufrido por el volante Edson Puch, quien decidió dejar la actividad tras denunciar un ataque por parte de hinchas de Deportes Iquique.