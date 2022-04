Histórico de la UC pidió sancionar a hinchas que no respetaron minuto de silencio por Leonel Sánchez

"Deberían ser sancionados", dijo el ex jugador. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 03 de Abril 2022 · 17:45 hs

El clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que se disputó este sábado en San Carlos de Apoquindo, tuvo un momento para el olvido debido al mal comportamiento de una parte de la hinchada de los cruzados.

Y es que en medio del minuto de silencio decretado por la ANFP por la muerte de Leonel Sánchez, ídolo de la U y La Roja, un grupo de barristas de la UC aprovechó la ocasión para burlarse y gritar un ofensivo canto.

“Un minuto de silencio, por el chuncho que está muerto”, lanzó un grupo de fanáticos, desatando el enojo de otros simpatizantes presentes en el estadio que repudiaron el hecho.

Jorge Aravena, ex jugador histórico de Católica, se fue en picada contra los hinchas que hicieron este mal gesto.

"Es una falta de respeto brutal, yo no sé cómo será el reglamento, pero me parece que es una enorme falta de respeto la actitud de la barra de Universidad Católica, no me parece bien, deberían ser sancionados", indicó el ex jugador a RedGol.

"Ese es el problema, no se pueden confundir las cosas (que sea histórico de la U), Leonel Sánchez fue un ídolo del fútbol chileno, de todos, no porque no les gusta el equipo donde él jugaba van a hacer eso. Me parece espantoso", lamentó.

Al histórico de la UC se sumó Ronnie Fernández, delantero de Universidad de Chile, quien respondió con dureza a quienes ningunearon el minuto de silencio a Leonel Sánchez.

“Lo vivido hoy en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el minuto de silencio por Don Leonel, me parece una total falta de respeto”, escribió Ronnie en sus redes sociales.

“Repudio total a esos 50 hinchas (por que no fueron todos, la mayoría fue muy respetuosa y se agradece de corazón). Tengamos mayor respeto a nuestros ídolos. No generemos odio en el fútbol”, agregó.