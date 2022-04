Javier Castrilli se quedará en Chile e irá a la justicia por escándalo en el arbitraje

El argentino dejó el cargo en medio de la paralización de los árbitros. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de Abril 2022 · 15:21 hs

El despedido presidente de la Comisión de Arbitraje de la ANFP, el ex juez argentino Javier Castrilli, aseguró que se quedará en Chile y que irá a la justicia para aclarar los detalles del escándalo en el arbitraje que terminó con su salida.

El otrora “Juez de Hierro” debió salir del cargo junto con Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas -los otros dos integrantes de la comisión- luego que radio ADN difundiera un audio del colegiado Francisco Gilabert, quien admitió presiones para cobrar un penal a favor de Huachipato en la liguilla de promoción ante Deportes Copiapó, que se disputó en enero en Talcahuano.

“Tengo frustración, porque me trajeron a una tarea que estaba desempeñando. Yo no renuncié y es verdad que se me dijo que se iba a suspender la comisión para iniciar la investigación que yo mismo inicié, promoví, cité a los testigos y dije que había que llevar a la justicia para aclarar”, expresó el trasandino a la salida de la reunión con los dirigentes del fútbol chileno,

Castrilli aseguró que durante su paso por la comisión “descubrí irregularidades que comuniqué a los superiores. Siempre me manejé con la verdad y transparencia. Acá el problema son los árbitros. A mí me trajeron para purificar el arbitraje y me dijeron que aquellos que no tenían proyección y, de peso internacional, había que sacarlos y promover a gente joven”.

“Me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar, ¿sabe por qué? para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia, si yo lo que quiero es la verdad”, cerró.

La salida del argentino, junto con la recontratación de 14 réferis que fueron despedidos durante su gestión, permitieron poner fin al paro de Sindicato de Árbitros. Con esto también se impidió una eventual paralización de los torneos de Primera A, Primera B y Segunda Profesional.