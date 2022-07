Jorge Valdivia oficializa su retiro y proyecta su carrera como entrenador

El último club del "Mago" fue el Necaxa mexicano. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 01 de julio 2022 · 17:01 hs

Jorge Valdivia oficializó este viernes su retiro del fútbol profesional, confirmando que está estudiando para ser entrenador.

En una entrevista a Radio ADN, el “Mago” ratificó su alejamiento de la actividad tras su fugaz paso por el Necaxa mexicano, club donde fue despedido a inicios de año tras jugar solo cuatro partidos.

“Estoy muy alejado desde la práctica, pero he tenido tiempo para ver muchos partidos. Fue suficiente lo que hice en cancha, desde hace un tiempo tengo decidido ya el dejar de jugar. Lo había conversado con los más cercanos, son muchos años de sacrificio y es un momento que me ha servido para no extrañarlo tanto al fútbol. He hecho otro tipo de actividades y estoy joven para hacer otro tipo de cosas”, expresó.

El mediocampista de 38 años ratificó su intención de dejar de jugar, a pesar de que su edad aún lo permitiría. “Los avances médicos han permitido extender la carrera hasta los 35, 36 años en Chile. Acá la intensidad es distinta, los traslados no son tan extensos y el calendario también”, manifestó.

Por sus próximos pasos profesionales, el ex jugador de Colo Colo y de la selección chilena señaló que se encuentra estudiando para ser entrenador.

“Estoy estudiando con Jean (Beausejour) para ser entrenador en el Inaf, es una bonita oportunidad para seguir ligado al fútbol desde otra perspectiva”, explicó.

En cuanto a los medios de comunicación, el otrora volante comentó que “me gusta estar ligado a lo futbolístico y a las comunicaciones. Me sentí cómodo trabajando en TV. Estoy preparado para volver a hacerlo, pero no quiero dejar de lado los estudios para ser entrenador. Eso ya es más a largo plazo”.

Jorge Valdivia surgió desde las inferiores de Colo Colo. Jugó en Universidad de Concepción, Rayo Vallecano, Servette, Palmeiras, Al-Ain, Al-Wahda FC, Monarcas Morelia, Mazatlán FC y Unión La Calera.

Con la selección chilena jugó 79 encuentros, siendo parte de los equipos que disputaron los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Fue campeón con la Roja en la Copa América de 2015.