Jugadores de Alemania se taparon la boca en protesta por polémica del brazalete en Qatar

Los jugadores alemanes realizaron el gesto antes de su debut en Qatar ante Japón.

Por: Sebastían Dote 23 de noviembre 2022 · 10:12 hs

Los jugadores de la selección de fútbol de Alemania se taparon la boca en la previa de su primer partido del Mundial de Qatar, como una señal de protesta ante la prohibición de la FIFA al uso del brazalete One Love.

Momentos antes del inicio del encuentro ante Japón, los futbolistas germanos .comandados por su capitán, el arquero Manuel Neuer-, posaron para la tradicional fotografía de la oncena inicial con su boca cubierta, en una clara manifestación en contra de la censura.

A través de su cuenta de Twitter, la Federación Alemana de Fútbol explicó las motivaciones detrás del acto de protesta.

“Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara”, señalaron.

Los alemanes añadieron que el uso de la jineta “no se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros”.

“Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición”, enfatizaron.

El brazalete prohibido

El brazalete One Love era parte de una iniciativa desarrollada en conjunto por las selecciones de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza, quienes con una jineta con los colores del arcoíris buscaban manifestar su apoyo a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+ ante las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos que pesan contra Qatar.

Los capitanes de las selecciones europeas habían afirmado que usarían el elemento bajo el riesgo de sufrir sanciones económicas, pero la postura de los equipos cambió luego que los organizadores confirmaran que quienes portaran el brazalete podrían ser amonestados.

En un comunicado, los elencos participantes de la iniciativa precisaron que “la FIFA ha dejado muy claro que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes usan los brazaletes en el campo de juego. Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones”.

“Estábamos preparados para pagar multas económicas que normalmente se aplican a las infracciones sobre el uso de indumentaria y teníamos un fuerte compromiso para usar las cintas de capitán, pero no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que podrían ser amonestados o incluso forzados a abandonar el campo de juego”, precisaron.

La única persona que pudo usar el brazalete en medio del Mundial de Qatar fue la ex futbolista y comentarista inglesa Alex Scott, quien apareció con la jineta en la previa del partido de Inglaterra ante Irán.