Kun Agüero siguió con su defensa a Lionel Messi tras los duros mensajes de Canelo Álvarez

Por: Sebastían Dote 29 de noviembre 2022 · 12:21 hs

Sergio Leonel Agüero del Castillo, conocido comúnmente como Kun Agüero, siguió defendiendo a su ex compañero y amigo, el capitán de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, quien recibió duros mensajes de parte del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

El ex futbolista trasandino volvió a contestar al multicampeón azteca, quien insistió con el supuesto gesto de ofensa del delantero trasandino con la camiseta de la selección azteca tras el partido que ambos equipos jugaron por la fase de grupos del Mundial de Qatar.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, señaló el boxeador, quien agregó lo siguiente: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

La amenaza directa de Canelo a Messi generó una ola de reacciones en el mundo del deporte, las que mayoritariamente se volcaron a favor del referente de la albiceleste.

Agüero, una de las figuras más cercanas al actual jugador del París Saint-Germain (PSG), defendió a su ex compañero de selección y acusó desconocimiento del boxeador sobre el ambiente de los camarines de fútbol.

"Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", señaló.

La respuesta de Agüero a Canelo

Canelo Álvarez no se quedó conforme con el emplazamiento de Kun Agüero en redes sociales, y le respondió con otro duro mensaje.

“Tu también cabrón… me escribías ay, ay Canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón”, señaló el mexicano.

El trasandino salió al paso de esta respuesta con otro tuit lleno de ironía. “Yo lo admiraba sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado”, escribió.

El ex Manchester City también le dedicó palabras a Álvarez durante un live, advirtiendo que el mexicano no podrá pisar suelo argentino por haber ofendido a uno de los máximos ídolos.

“Te ganaste el odio de toda Argentina, el total justo con Messi, es como decir algo en contra de Maradona. Jugaste con fuego. Así que, lo siento, yo te seguía en Instagram, pero te dejé de seguir. Me caías bien, hoy no me caes bien”, declaró el futbolista retirado.