La brutal agresión a una árbitra que conmocionó al fútbol argentino

La jueza perdió perdió el conocimiento debido al golpe en su cabeza. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 01 de agosto 2022 · 12:00 hs

Una brutal agresión a una árbitra ocurrió durante este fin de semana en un partido por la liga local de la ciudad de Adolfo Gonzales Chaves, al interior de la provincia de Buenos Aires en Argentina, la que terminó con el futbolista atacante detenido.

Los hechos ocurrieron en el partido de Reserva entre Deportivo Independencia y Garmense, cuando Cristian Tirone, jugador del segundo equipo, golpeó en la cabeza y por la espalda a la jueza Dalma Magalí Cortadi.

La violencia del futbolista llamó la atención, debido a que su equipo estaba ganando el partido por 2-1 y la árbitra había cobrado una falta lejos de las áreas de peligro de gol.

El encuentro fue suspendido de inmediato y Tirone fue detenido por la policía dentro de la cancha. Esto, pese a que se resistió y trató de continuar la agresión. Hasta el domingo pasado el individuo permanecía recluido en una comisaría de Gonzales Chaves.

“Terminé en observación en un hospital por un golpe en la cabeza, raspones y golpe en los brazos, me hicieron tomografías. Después fuimos a radicar la denuncia. Esto ahora me genera la imposibilidad de trabajar. Ahora tengo que ser fuerte, porque me dejó dolorida”, señaló la árbitra afectada a Olé.

Cortadi señaló que después del golpe perdió el conocimiento y que ni siquiera sabe qué causó la molestia de su agresor.

“No había pasado nada. Tampoco justifica que este hombre haya reaccionado de esa manera. Ellos ganaban y yo había cobrado una falta”, complementó.

Este incidente conmocionó al fútbol argentino y se sumó a otro hecho de violencia registrado en el propio campeonato de Primera División y que involucró a jugadores de Patronato, quienes enfrentaron a la policía tras los incidentes generados por el partido ante Barracas Central.