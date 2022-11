La defensa de Gianni Infantino a Qatar: "Hoy me siento qatarí, árabe, gay, trabajador migrante"

Gianni Infantino afirmó que los críticos a Qatar no estaban en condiciones de “dar lecciones morales a la gente”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 19 de noviembre 2022 · 09:34 hs

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió durante este sábado a Qatar, país anfitrión del Mundial que comenzará este domingo, y que ha enfrentado diversas críticas por violaciones a los derechos humanos y vulneraciones a los trabajadores durante la organización del evento.

En una rueda de prensa, el dirigente suizo respondió a los innumerables cuestionamientos que ha recibido el estado de Medio Oriente, que durante las últimas horas sumó una nueva controversia tras prohibir el consumo de bebidas alcohólicas al interior de los estadios y en los alrededores.

Sobre esto, el dirigente planteó que “pienso personalmente que se puede sobrevivir sin beber cerveza durante tres horas, lo que ya ocurre en Francia, España y en Escocia”.

La defensa a Qatar

Infantino también se hizo cargo de los cuestionamientos hacia la organización de esta Copa del Mundo, centrados en las precarias condiciones laborales que habrían tenido los trabajadores que construyeron los estadios y las vulneraciones contra la comunidad LGBTIQ+.

El presidente de la FIFA acusó “hipocresía” en estas críticas desde el mundo occidental, afirmando que los europeos no estaban en condiciones de “dar lecciones morales a la gente”.

“Los europeos lo hemos estado haciendo en todo el mundo en los últimos 3.000 años, por lo que deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de comenzar a dar lecciones morales a las personas”, afirmó.

El directivo se preguntó además: ¿Cuántas de estas empresas comerciales europeas u occidentales que ganan millones en Qatar, miles de millones, cuántas de ellas han abordado los derechos de los trabajadores migrantes con las autoridades? Ninguno de ellos, porque si cambias la legislación significa menos ganancias. Pero lo hicimos, y la FIFA genera mucho menos que cualquiera de estas empresas de Qatar.

Tras esto, Gianni Infantino lanzó una particular reflexión y planteó que “hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento (como) un trabajador migrante”.

“Por supuesto que no soy qatarí, no soy árabe, no soy africano, no soy gay, no soy discapacitado. Pero tengo ganas, porque sé lo que significa ser discriminado, ser intimidado, como extranjero en un país extranjero”, cerró.