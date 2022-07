La explicación de Roberto Tobar a Mariano Closs tras anular el gol que mantenía a River Plate en Libertadores

Y es que el tanto de cabeza anotado por el delantero Matías Suárez, fue anulado por Tobar por mano y luego de una larga deliberación con los encargados del VAR. ESPN

Por: Cristián Meza 07 de julio 2022 · 18:30 hs

River Plate quedó eliminado en los octavos de final de Copa Libertadores, luego de caer por 1-0 en el global ante Vélez Sarsfield y donde el árbitro chileno Roberto Tobar fue protagonista del encuentro de vuelta, al anular el gol de los millonarios que mandaba la serie a los penales a minutos del fin.

Y es que el tanto de cabeza anotado por el delantero Matías Suárez, fue anulado por Tobar por mano y luego de una larga deliberación con los encargados del VAR.

Esto generó el airado reclamo de la transmisión televisiva oficial del partido, a cargo de Mariano Closs y Diego Latorre, quienes cuestionaron la decisión del juez y recalcaron que el gol de River Plate era lícito.

Pero la polémica no quedó ahí, ya que Mariano Closs inició su programa en la cadena ESPN contando que intercambió mensajes con Tobar, con quien mantiene una buena relación tras coincidir en los viajes para relatar la Copa Libertadores y otros eventos.

El relator entregó al aire la explicación que le dio el chileno para inhabilitar el tanto del conjunto de Marcelo Gallardo y sentenciar su eliminación del certamen internacional.

"Querido Mariano, un gusto saludarte", comenzó a leer Clos desde su propio celular.

Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular. En ese momento sentí que era importante otra apreciación de otro integrante de mis compañeros de campo, por lo cual hago el llamado a Claudio Ríos para que también le pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR", prosigue.

"Claudio coincidió que existe después del cabezazo del jugador Suárez, cómo el balón patina en su antebrazo entrando en el pórtico", cerró Mariano Closs.

Ante estas palabras, desde el otro lado de la cordillera exculparon a Roberto Tobar y apuntaron a la influencia de los encargados brasileños del VAR para anular el gol de Suárez.