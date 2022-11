La imagen de Lionel Messi que encendió las alarmas en Argentina

El delantero de la selección argentina habló sobre su estado físico antes del debut en el Mundial de Qatar. SELECCIÓN ARGENTINA

Por: Sebastían Dote 21 de noviembre 2022 · 13:22 hs

Lionel Andrés Messi Cuccittini, capitán y máxima figura de la selección de Argentina, encendió las alarmas de la hinchada albiceleste al aparecer con uno de sus tobillos hinchados a menos de 24 horas del debut de su equipo ante Arabia Saudita por la fase de grupos del Mundial de Qatar.

El jugador del París Saint-Germain (PSG) entregó con normalidad, pero llamó la atención por una imagen que circuló en redes sociales, que mostraba una visible hinchazón por sobre su zapato.

La fotografía causó temor entre los seguidores de los trasandinos, que tienen todas las esperanzas de ganar su tercera Copa del Mundo en los pies de la “Pulga”.

Las semanas previas a la cita mundialista estuvieron marcadas por las bajas de importantes figuras por lesión. Las más sentidas fueron las del senegalés Sadio Mané y el francés Karim Benzema, quienes no pudieron superar sus problemas físicos antes del inicio del torneo, quedando totalmente descartados.

Lionel Messi aclara su situación

Tras el entrenamiento, el capitán trasandino entregó un punto de prensa, en donde aclaró cómo se encuentra físicamente de cara al encuentro de este martes ante los saudíes.

“Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema”, afirmó el ex FC Barcelona al ser consultado por la imagen de su tobillo.

Lionel Messi reconoció además que Qatar 2022 será su última oportunidad de ganar un Mundial con Argentina, por lo trabajará junto con sus compañeros para quedarse con el título.

"Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido", manifestó.